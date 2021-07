Dr. Dominik Brunner ist neuer Rechtsanwalt bei der Linzer Wirtschaftskanzlei DUMFARTH KLAUSBERGER Rechtsanwälte

DUMFARTH KLAUSBERGER Rechtsanwälte (DKRA) setzen Wachstumskurs aus eigenen Reihen fort: Dr. Dominik Brunner (31) verstärkt die junge Wirtschaftskanzlei seit Mai 2021 als erster Contract Partner. DKRA zählt damit mittlerweile 8 Juristen (davon 4 Equity Partner, 1 Contract Partner und 3 RAA). Seit der Gründung der Kanzlei im Jahr 2014 hat sich das Juristen-Team damit (von anfangs zwei Juristen) mittlerweile vervierfacht.

Dr. Dominik Brunner promovierte mit Auszeichnung an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und startete seine Karriere als Anwaltsanwärter bei DKRA im April 2019. Zuvor war Dr. Dominik Brunner bereits in namhaften Wirtschaftskanzleien tätig. Gemeinsam mit Dr. Philipp Dumfarth ist er schwerpunktmäßig in den Bereichen Banking & Finance, Restrukturierungen, Prozessführung sowie Stiftungsrecht tätig. Daneben unterstützt Dr. Dominik Brunner Mandanten auch in allen Fragen des Gesellschaftsrechts und des Immaterialgüterrechts, insbesondere beim Erwerb und der Verteidigung von Markenrechten.

„Ich freue mich sehr, nun auch als Rechtsanwalt und Contract Partner das eingespielte Team von DKRA bei der dynamischen Weiterentwicklung unterstützen zu können. In meiner Zeit bei DKRA hat mir Philipp Dumfarth umfangreiches Know-how mit auf den Weg gegeben, welches ich auch in meiner neuen Rolle als Rechtsanwalt einsetzen werde, um unseren Mandanten eine fachlich fundierte, direkte und lösungsorientierte Beratung zu bieten."

Dr. Philipp Dumfarth gratuliert: Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dominik Brunner einen exzellenten und ambitionierten Juristen zum Contract Partner ernennen durften. Er ist damit auch das erste Beispiel der von DKRA gelebten Förderung und laufenden Karriereentwicklung unserer jungen Nachwuchsjuristen. Besonders freut es mich, gemeinsam mit Dominik Brunner und seiner fachlichen Expertise unsere Restrukturierungs- sowie Banking & Finance-Praxis weiter ausbauen und verstärken zu können. Wir werden gemeinsam den Wachstumskurs der letzten Jahre weiter fortsetzen.

