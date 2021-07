Niederhuber & Partner go Graz

Renommierte Umweltrechtskanzlei eröffnet 3. Standort in der Steiermark

Wien/Graz (OTS) - Niederhuber & Partner Rechtsanwälte, eine der führenden Kanzleien für öffentliches Wirtschaftsrecht mit den Schwerpunkten Umwelt-, Anlagen- und Energierecht, eröffnet im 15. Jahr ihres Bestehens nach Standorten in Wien und Salzburg nun auch ein Büro in Graz.

Bei NHP tut sich was: Nach der fachlichen Kooperation mit der Vergaberechtskanzlei Heid & Partner und Vergrößerung des Anwaltsteams mit Lisa Vockenhuber feiern Niederhuber & Partner im Sommer 2021 nicht nur ihren 15. Geburtstag, sondern erfüllen sich auch einen lang gehegten Wunsch: Die Umweltrechtskanzlei errichtet einen weiteren Standort in der Steiermärkischen Landeshauptstadt Graz.

Der neue Standort wird vom langjährigen Partner Peter Sander geleitet: „ Wir haben in den vergangenen Jahren eine vermehrte Nachfrage aus dem Süden Österreichs bemerkt, insofern rechnen wir uns weitere gute Chancen aus, in den bald eröffneten Räumlichkeiten im Grazer Industrie-Cluster Metahof schnell neue Mandantinnen und Mandanten begrüßen zu können. “ Neben Wien und Salzburg decken Niederhuber & Partner mit dem neuen Standort in Graz nun die wesentlichen Regionen Österreichs ab, womit bereits bestehende Mandate in der Steiermark und in Kärnten noch besser begleitet werden können.



Unterstützung bekommt Sander durch den baldigen Junganwalt Manuel Planitzer, der bereits seit Jahren als Rechtsanwaltsanwärter bei NHP tätig ist.

Kanzleigründer Martin Niederhuber freut sich über den aus seiner Sicht logischen Erweiterungsschritt: „ Wir erfüllen uns rechtzeitig zu unserem 15. Geburtstag einen schon lange geplanten Wunsch. Die Eröffnung eines dritten Standorts im Süden Österreichs war angesichts der in dieser Region schon bestehenden Mandate fast zwingend. “

„ Unsere sehr guten Erfahrungen mit unserer Salzburger Kanzlei bekräftigen uns in unserer Strategie der Regionalisierung “, ergänzt Standortleiter Peter Sander.

Über Niederhuber & Partner



Niederhuber & Partner ist im Öffentlichen Wirtschaftsrecht eine der führenden Rechtsanwaltskanzleien Österreichs. An den Standorten in Wien, Salzburg und Graz sind rund 20 Jurist/innen tätig. Mehr Informationen unter: www.nhp.eu

Rückfragen & Kontakt:

Anna Szorger

Head of Marketing & PR

+43 1 513 21 24 0

anna.szorger @ nhp.eu