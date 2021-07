2. Bezirk: „Gunda“ und „Kassbach“ im „Kino wie noch nie“

Wien (OTS/RK) - Der Anfang Juli gestartete Betrieb im sommerlichen Lichtspieltheater „Kino wie noch nie“ im Garten im „Filmarchiv Austria“ (2., Obere Augartenstraße 1) dauert noch bis Sonntag, 29. August. Heute, Freitag, ist im Freiluft-Kino der Streifen „Tempo“ (A 1996, Regie: Stefan Ruzowitzky) zu sehen. Das Werk rund um zwei Fahrradkuriere wird als „Liebeserklärung an Wien und an die 1990er-Jahre“ angekündigt. Im Mittelpunkt des Films „Gunda“ (N/US/CDN/CH/GB 2020, Regie: Victor Kossakovsky) am Samstag, 24. Juli, steht ein Schwein namens Gunda, das Nachwuchs bekommt. Wie es Gunda und den Ferkeln auf einem norwegischen Bauernhof ergeht, wird in der Schwarz/Weiß-Produktion gezeigt. Am Sonntag, 25. Juli, läuft im Garten-Kino der Film „Kassbach. Ein Porträt“ (A 1979, Regie: Peter Patzak), in dem die Hauptperson ein Gemüsehändler aus Wien mit rechtsextremer Gesinnung ist. Um 21.30 Uhr fangen die Vorstellungen im Juli an (August: 21.00 Uhr). Der Eintritt kostet jeweils 8,50 Euro. Information und Karten: Telefon 0800 808 133 (ab 14.00 Uhr), E-Mail reservierung@filmarchiv.at.

Das „Filmarchiv Austria“ veranstaltet das Sommer-Projekt „Kino wie noch nie“ im Zusammenwirken mit dem „Metro Kinokulturhaus“ (1., Johannesgasse 4), wo die Vorführungen am Folgetag im Saal ab 19.30 Uhr wiederholt werden. Weitere Angaben (vollständiger Spielplan, Ermäßigungen, 10er-Blöcke, u.a.) veröffentlicht das Organisationsteam im Internet: www.filmarchiv.at.

