NÖ Kinder Business Week: Rückblick auf eine spannende Ferienwoche

Ab 26. Juli geht es mit der WIFI Kids Academy in den WIFI-Werkstätten weiter

St. Pölten (OTS/NLK) - Das WIFI St. Pölten öffnete von 19. bis 23. Juli für die 6. NÖ Kinder Business Week seine Räume. Über 125 Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren nahmen diese Woche teil und hatten Gelegenheit, in zahlreiche Berufe hineinzuschnuppern: einmal das Moderieren vor der Kamera ausprobieren, als Fotograf/in einzigartige Motive festhalten oder in die faszinierende Welt der Wildkräuterpädagogik eintauchen und vieles mehr. Mit dem Umweltschutztag am Dienstag und dem Handwerkertag am Donnerstag wurden die Kinder spielerisch für diese Thematiken begeistert. Vor, zwischen und nach den Workshops sorgten Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der NÖ Familienland GmbH für ein kreatives Freizeitprogramm. Das Angebot war für Niederösterreichs Familien kostenlos.

Die NÖ Kinder Business Week ist ein Ferienbetreuungsprojekt der NÖ Familienland GmbH in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich und MediaGuide Events GmbH und fand heuer bereits zum sechsten Mal in St. Pölten statt. Das Corona-Sicherheitskonzept im Hintergrund garantierte eine sichere und sorgenfreie Zeit für die Kinder und Jugendlichen.

Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bedankt sich bei allen Mitwirkenden für die erfolgreiche Durchführung: „Aufgrund der Corona-Situation musste die NÖ Kinder Business Week letztes Jahr pausieren. Ich möchte an dieser Stelle allen danken, die das Stattfinden dieses Projekts heuer wieder möglich gemacht haben. Dieses Ferienbetreuungsprogramm sorgte für begeisterte Kinderaugen und auch bei den Eltern und Erziehungsberechtigten für Entlastung im Sinne der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker bedankt sich bei allen Unternehmerinnen und Unternehmern dafür, dass sie sich nach einem so schwierigen Jahr als Vortragende zur Verfügung gestellt haben: „Das ist keineswegs selbstverständlich und zeigt einmal mehr, dass unsere Unternehmerinnen und Unternehmer das Herz am rechten Fleck haben: Die Kinder und Jugendlichen haben während dieser Woche mehr über ihre Talente und Interessen erfahren und wertvolle Eindrücke für ihre spätere Berufswahl mitgenommen.“

Ab 26. Juli geht es mit einem spannenden Ferienprojekt für Kinder weiter: der WIFI Kids Academy in den WIFI-Werkstätten. In Schnupperworkshops können Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren spielerisch Berufe kennenlernen. Entdeckt werden können Berufe wie Mechatroniker/in, Schneider/in, Schmied/in, Tischler/in, Fliesenleger/in, Elektrotechniker/in und vieles mehr. Mit einem Corona-Sicherheitskonzept im Hintergrund finden die Workshops wochenweise an vier Standorten statt: Von 26. bis 30. Juli und von 2. bis 6. August in St. Pölten, von 2. bis 6. August in Neunkirchen und jeweils von 9. bis 13. August in Mödling und Gmünd. Das Programm kann tageweise gebucht werden, um 30 Euro pro Tag. Am Ende jedes Workshops dürfen sich die Kinder ihre selbstgemachten Werkstücke und sogar einen miniMeisterbrief mit nach Hause nehmen.

