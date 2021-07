Galerie Reinisch in Salzburg – MASTERPIECES OF ART - EXHIBITION 27. 7. – 21. 8. 21

Salzburg (OTS) - Mitten im Herzen der Salzburger Altstadt, an der historischen Adresse Getreidegasse 12, bezieht die renommierte Grazer Galerie Reinisch nach aufwendiger, musealer Gestaltung der Innenräume ein prächtiges 350 m2 großes, temporäres „Kunst-Haus“, das die Herzen der Salzburger und der Festspielgäste höher schlagen lässt.



Galerist Helmut Reinisch hat für seine Ausstellung MASTERPIECES OF ART – EXHIBITION 27. 7. – 21. 8. 21 mitgebracht, was in der internationalen Kunstwelt Rang und Namen hat:

Gezeigt werden Masterpieces renommierter KünstlerInnen, darunter Werke von Michelangelo Pistoletto, oder eine Arbeit von Arnulf Rainer, die in 7 Museen ausgestellt war (u.a. im Guggenheim Museum). Weiters begeistern Kunstwerke von Katharina Grosse und Werke der beiden deutschen Superstars Daniel Richter und Martin Kippenberger.

Banksy, das britische, bislang anonym agierende Enfant Terrible des modernen Kunstmarktes, ist ebenso vertreten wie Margriet Smulders, die zuletzt eine Schau in der Münchner Pinakothek der Moderne hatte.

Zu den großen österreichischen Künstlern bei Galerie Reinisch zählen Herbert Brandl, Erwin Wurm und Franz West.



Eröffnung:

Dienstag, 27. Juli, 18.00 Uhr

Getreidegasse 12, 5020 Salzburg

www.reinisch-graz.com

Tel: 0699 123 814 22



Öffnungszeiten:

Mo–Sa 11.00–18.00, So 11.00–15.00



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Manuela Schlossinger

Galerie Reinisch Contemporary

Tel: 0699 123 814 22

mailto: hr @ reinisch-graz.com