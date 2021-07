Start der Admiral Bundesliga: Das sind die besten Wettanbieter für Bundesliga-Wetten

Stockholm (ots) - Ein neuer Name und VAR – wenn Sturm Graz und Red Bull Salzburg am Freitagabend die neue Bundesliga-Saison eröffnen gibt es gleich mehrere Neuerungen für Österreichs höchste Spielklasse. Kein Wunder also, dass auch Sportwetten zum Saisonstart bei den Fans hoch im Kurs stehen. Das Wettanbieter-Vergleichsportal MyWettbonus.at hat die besten Wettanbieter für Fußball-Wetten miteinander verglichen.

Tipico-Bundesliga – seit der Saison 2014/15 hatte die österreichische Bundesliga diesen Namen getragen. Mit dem Wechsel des Hauptsponsors zum Tipico-Konkurrenten Admiral ändert sich aber nun auch der Name der Bundesliga: Ab sofort wird in Österreich in der Admiral-Bundesliga um die Meisterschaft gespielt, was Admiral sicherlich zum Wettanbieter der Wahl für viele Fans machen dürfte. Ein weiteres Plus für Admiral: Mit dem Hauptsitz in Gumpoldskirchen ist man in Österreich zuhause.

Ein weiterer österreichischer Wettanbieter im Fußball Wettanbieter-Vergleich von MyWettbonus.at ist Interwetten. 1990 in Wien gegründet, ist man inzwischen längst international aktiv. Neben guten Quoten hat die Wettanbieter-Experten vor allem das gute Wettbonus-Angebot des Buchmachers überzeugt.

Auch bet-at-home ist ein ursprünglich österreichischer Wettanbieter. Zwar ist man inzwischen in Deutschland zuhause, dennoch legt man einen starken Fokus auf den österreichischen Wettmarkt. Das Ergebnis sind sehr viele Bundesliga-Wetten, zahlreiche Promotions und ein guter Wettbonus. Einzig die Quoten liegen bei bet-at-home etwas hinter der Konkurrenz.

Nummer vier in der Empfehlungs-Liste von MyWettbonus.at ist Bwin. 1997 in Wien gegründet ist auch Bwin heute international aufgestellt, aber man hat die heimische Bundesliga nicht vergessen. Bwin überzeugt durch eine sehr gute Sportwetten-App und eine riesige Auswahl an unterschiedlichen Wetten.

Ein Klassiker auf dem österreichischen Wettmarkt ist nach wie vor Cashpoint. Der Partner des SCR Altach ist seit 1996 aktiv und verfügt daher über eine sehr große Fanbasis. Cashpoint hat ein gutes Allround-Sortiment und ist gerade deshalb bei vielen Wetten-Fans beliebt.

Den vollständigen Vergleich der besten Fußball-Wettanbieter für Österreich gibt es auf MyWettbonus.at

