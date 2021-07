„Klassik am Dom“ erstmals aus dem Linzer Mariendom: David Garrett & Band live-zeitversetzt in ORF 2

Am 24. Juli: Exklusives TV-Konzert des Popstars unter den Geigern aus Österreichs größter Kirche

Wien (OTS) - Vor der beeindruckenden Kulisse des Linzer Mariendoms treten seit 2011 beim Festival „Klassik am Dom“ namhafte internationale wie heimische Künstlerinnen und Künstler auf. Aufgrund der pandemiebedingt (erneuten) Verschiebung der diesjährigen Konzertreihe und damit ihres 10-Jahr-Jubiläums auf 2022 bietet sich heuer eine einmalige Gelegenheit: Der Mariendom öffnet erstmals seine Pforten, um David Garrett – dem Popstar unter den Geigern, der als Act bei „Klassik am Dom“ geplant war – eine würdige Bühne zu bieten. Gemeinsam mit seiner Band hat sich der deutsche Crossover-Musiker ein Repertoire erarbeitet, in dem die Grenzen zwischen U- und E-Musik verschwimmen, Rock- und Pop-Melodien auf klassische Geigenliteratur treffen. Garretts Virtuosität macht weder vor Bach noch vor Metallica Halt. Unter dem Titel „Klassik am Dom 2021 – David Garrett & Band“ überträgt ORF 2 das exklusive TV-Konzert, an dem in der größten Kirche des Landes nur eine geringe Zahl geladener Gäste teilnehmen kann, live-zeitversetzt am Samstag, dem 24. Juli 2021, um 22.50 Uhr – ein Vorgeschmack auf „Klassik am Dom 2022“!

In seinem aktuellen Programm „Unlimited“ lässt David Garrett die musikalischen Highlights der vergangenen Jahrzehnte Revue passieren, darunter „Purple Rain“ von Prince, „Nothing Else Matters“ von Metallica oder „Viva la Vida“ von Coldplay, aber er kehrt auch zu seinen Wurzeln zurück und interpretiert weltberühmte klassische Werke, wie das Scherzo aus Beethovens 9. Sinfonie, Bachs „Air“ oder Debussys „Clair de Lune“.

In der größten Kirche Österreichs entwickeln sich die Klänge von David Garrett & Band zu einem beeindruckenden akustischen wie visuellen Erlebnis. Ausgehend von den detailreich gestalteten, historischen Gemäldefenstern im Dom, die auch ein Stück Landesgeschichte erzählen, begleiten u. a. mit der Drohnenkamera aufgenommene spektakuläre Bilder aus Oberösterreich den Konzertabend. Für die ORF-Bildregie zeichnet Felix Breisach verantwortlich.

