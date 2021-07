Alfons Haider und Barbara Schöneberger präsentieren „Stars am Wörthersee“ – am 24. Juli in ORF 2

Mit Alvaro Soler, Andreas Gabalier, Die Prinzen, Josh., No Angels, Norbert Oberhauser, Nik P., Matthias Reim u.v.m.

Wien (OTS) - Sommer, Sonne, See und Stars – am Samstag, dem 24. Juli 2021, begrüßen Alfons Haider und Barbara Schöneberger um 20.15 Uhr in ORF 2 die Zuschauerinnen und Zuschauer zu „Stars am Wörthersee“. Das sommerliche Hitfeuerwerk findet heuer auf mehreren Bühnen, unter anderem auf Schiffen und auf einem Anlegesteg, in der Klagenfurter Wörthersee Ostbucht statt. Und auch Publikum war – unter Einhaltung aller Corona-Sicherheitsbestimmungen – bei den Aufzeichnungen mit dabei.

Für beste Stimmung sorgen zahlreiche Publikumslieblinge wie Matthias Reim, Alvaro Soler, Melissa Naschenweng, Thorsteinn Einarsson, Jeanette Biedermann, Julian Reim, Andreas Gabalier, Die Prinzen, Poxrucker Sisters, Josh., Norbert Oberhauser und Tanja Lasch mit ihren aktuellen Hits. Eigens an den schönsten Orten der Region produzierte Clips mit Nik P. und den No Angels runden den Musikreigen ab und setzen den Wörthersee in all seiner Pracht in Szene. So perfomen die No Angels unter anderem auf einem Steg in Velden und sind außerdem auf einem Motorboot unterwegs. Nik P. präsentiert seine Hits im Rosental sowie in Klagenfurt beim Lendkanal, im Strandbad und im Ossiacher Hof.

Die Stars und ihre Hits:

Alvaro Soler: „Magia“, „Mañana“

Andreas Gabalier: „Verdammt lang her“, „LIEBELEBEN“

Die Prinzen: „Geliebte Zukunft“, „Alles nur geklaut“ Jeanette Biedermann: „10.000 Fragen“, „Weil du lachst“ Josh.: „Expresso & Tschianti“

Julian Reim: „Gravitation“, „Euphorie“

Matthias Reim: „Verdammt ich lieb dich“, „Nächster Sommer“, „Acht Milliarden Träumer“

Melissa Naschenweng: „Dein Herz verliert“, „Liebe, Liebe, Liebe“ Nik P.: „Das Meer, der Wind und du“, „Wer teilt die Farben aus“ No Angels: „Daylight in Your Eyes”, „Still in Love With You” Norbert Oberhauser: „Tausend Tage Sommer“

Poxrucker Sisters: „Sche sa“

Tanja Lasch: „Schmetterlingsarmee“, „Marie“

Thorsteinn Einarsson: „Shackles“, „Galaxy“

