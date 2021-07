DieCoffeebroker.com starten durch. Das Erfolgsduo am Kaffeemarkt wird mit Ihrem Unternehmen MPT-Trading zu "DieCoffeebroker.com"

Bad-Fischau/Brunn (OTS) - DieCoffeeBroker.com starten durch. Das Erfolgsduo am Kaffeemarkt, Thomas Pickhard und Stefan Metzenleitner, werden mit Ihrem Unternehmen MPT-Trading und Ihren über 25 Jahren Erfahrung zu DieCoffeeBroker.com

Die beiden Kaffeeprofis sind seit über 25 Jahren im Kaffeegeschäft und betreuen Kunden im Bereich Handel, Gastronomie & Catering, Tourismus, Krankenanstalten und andere Großabnehmer, National wie International. Ihr 2020 neu gegründetes Unternehmen berät Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung von Kaffeekonzepten - inkl. Einkauf und Verkauf, bei Bedarf bis hin zur outgesourcten Kaffeeabteilung. Dabei ist ihnen die Unabhängigkeit, die ihr großes Netzwerk ermöglicht, wichtig.

"Wir unterstützen unsere Kunden mit Konzepten und Waren, die perfekt zu ihnen passen. Wer mit besonderem Kaffee hervorstechen möchte, ist bei uns richtig. Wir vertreiben neben Kaffee auch die dazu passenden Maschinen" erklären die Beiden.

"Mit DieCoffeeBroker.com wollen wir uns verstärkt auf die Unterstützung bei der Partnersuche in der mitunter oft langen, komplexen Kaffee-Wertschöpfungskette konzentrieren - wir sehen uns als Partnervermittler für Kaffee", erläutert Stefan Metzenleitner.

"Beratung bei der Entwicklung und Umsetzung von Kaffee-Konzepten bleibt weiterhin Kern unserer Dienstleistungen. Durch unsere langjährige Erfahrung und unser internationales Netzwerk haben wir Zugang zu einer großen Auswahl von Kaffeeröstern sowie direkt zu den Kaffeeplantagen in aller Welt. Somit können wir unseren Kunden jeweils das beste Preis/Leistungs-Verhältnis zu Ihren Wünschen bieten. Corona hat den Markt nicht nur verändert, sondern auch preissensibler gemacht. In unseren Beratungsgesprächen war eine deutlich stärkere Gewichtung des Themas "value for money" zu beobachten. Auch für die wachsenden Kundenanforderungen im Bereich Nachhaltigkeit können wir Lösungen und eigene Konzepte anbieten.", fasst Thomas Pickhard eines der Dienstleistungsangebote von DieCoffeebroker.com zusammen.

Mehr über das Unternehmen erfahren Sie unter www.diecoffeebroker.com.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Pickhard

Mobil: 06641615603

E-Mail: info @ diecoffeebroker.com