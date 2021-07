Österreich dirndlt auf: Hohe Nachfrage nach Trachtenmode auf willhaben

Wien (OTS) -

Eine Million „Dirndl“-Stichwortsuchen 2021: Die Marken „Krüger“, „Trostmann“ und „Ausseer“ auch heuer wieder heiß begehrt

Im ersten Halbjahr bereits über 200.000 Anzeigen zu Damentrachten auf willhaben

Durchschnittlicher Preis für ein neuwertiges Dirndl beträgt 60 €, eine gebrauchte Lederhose kostet im Schnitt 135 €



Auch wenn heuer, aufgrund der anhaltenden Pandemie, viele volkstümliche Veranstaltungen ausfallen werden, steht Trachtenmode in Österreich trotzdem hoch im Kurs. So gab es auf willhaben dieses Jahr schon über eine Million Stichwortsuchen zu „Dirndl“. Die Nachfrage trifft dabei auch auf ein großes Angebot: Insgesamt wurden über 200.000 Anzeigen in der Kategorie Trachtenmode für Damen auf dem Online-Marktplatz veröffentlicht. Im Monat Mai gab es bisher die meisten Dirndl-Anzeigen. Der Preis für ein neuwertiges Trachtenkleid liegt bei durchschnittlich 60 €.

Hirsch- und Kinderlederhose oft gesucht

Eine gebrauchte Lederhose kostet im Vergleich zu Dirndln mehr als das Doppelte – im Schnitt sind es 135 €. Die Nachfrage ist hier aber auch erheblich höher als das Angebot: Auf fast 18.000 Anzeigen in der Kategorie Lederhosen kommen über 400.000 Suchanfragen. Hier wurde besonders häufig speziell nach Hirschlederhosen oder Kinderlederhosen gesucht. Vor allem bei Letzteren wurde ein merklicher Anstieg an Suchanfragen verzeichnet; so wurde im ersten Halbjahr 2020 4.100 Mal nach dem Stichwort Kinderlederhosen gesucht, im Vergleichszeitraum 2021 waren es bereits 7.200 Stichwortsuchen. Im Schnitt gehen monatlich 2.900 „Lederne“-Anzeigen auf willhaben online – die meisten auch hier im Monat Mai.

Originale Handwerkskunst aus Österreich

Ob Lederhose oder Dirndl, auf willhaben finden sich unter zeitlosen Trachten-Klassikern auch handgefertigte Unikate, Festtagstrachten und Maßanfertigungen:

Eine original Leichtaler Tracht – handgestickt und handgezogen, mit handgemachter Dirndlschütze und Bluse aus dem schönen Salzburg:

Original Lechtaler Tracht - handgefertigtes Dirndl, € 1.200,- (5600 Sankt Johann im Pongau) - willhaben

Ein einzigartiges Hochzeitsdirndl, das vom Schneidermeister Andreas Anibas entworfen und angefertigt wurde. Der Schneewittchenkragen, die elegante Schnürung und der Blusensaum mit handgelegten Rüschen machen dieses Hochzeitskleid zu einem echten Unikat:

Unikat! Dirndl, Hochzeitsdirndl, Hochzeitskleid, € 1.115,- (3874 Litschau) - willhaben

Als „höchste Handwerkskunst“ gilt wohl diese Gössl Jacke, mit Stehkragen und Steppmieder-Stickerei, die von Hand mit Kristallen und Swarovski-Steinchen und kleinen Metallplättchen verziert wurden:

Gr 40 Gössl Jacke "höchste Handwerkskunst" zu Dirndl Punk NP 1350 € mit Etikett, € 769,- (80637 ) - willhaben

Eine mehr als 80 Jahre alte Hirschlederjacke aus Salzburg, die in den 40er Jahren maßangefertigt wurde, ist um 450 € ein echtes Online-Fundstück für Vintage-Liebhaber:

Trachtenlederjacke aus Hirschleder / aus Salzburg, Hirschlederjacke aus Leder Lederjacke Hirschlederhose Trachtenlederhose Lederhose vom Säckler Säcklerarbeit Handwerk vintage, € 450,- (1040 Wien) - willhaben

Zeitlos und schön zugleich, das dunkelblaue Dirndl von Lena Hoschek mit Blumenmuster und beiger Seidenschürze sowie passender Bluse um € 590:

Lena Hoschek Dirndl mit passender Bluse

Neben solchen Unikaten und Originalen suchen die willhaben-Nutzer zudem oft, wie auch im Vorjahr, nach den Marken „Krüger“ und „Tostmann“ sowie nach dem klassischen „Steirer Kittl“ aus dem Hause Ausseer.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Reiter

Reiter PR

0676 66 88 611

presse @ willhaben.at