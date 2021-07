WK Wien und AMS treten Lkw-Fahrermangel gemeinsam entgegen

Neue Zusammenarbeit und gemeinsame Förderprogramme bringen Fahrer und Unternehmen zusammen

Wien (OTS) - In der Wiener Transportbranche geht es nun mit dem beginnenden Aufschwung wieder bergauf. Was allerdings fehlt, sind Fahrerinnen und Fahrer. Das AMS Wien und die Fachgruppe der Transporteure der Wirtschaftskammer Wien arbeiten künftig noch enger zusammen, um Stellensuchende und –bietende zusammenzuführen. Dafür werden unter anderem gezielt Arbeitssuchende angesprochen und gefördert.



„Die wirtschaftliche Lage für unsere Transporteure wird besser, man merkt das wieder Bewegung ins Land kommt. Dies bedeutet auch, dass Waren, Baustoffe und Geräte bewegt werden müssen. Damit wir das Auftragsvolumen erfüllen können, benötigen wir mehr Fahrerinnen und Fahrer“, erklärt Wolfgang Böhm, Fachgruppenobmann der Transporteure in der Wirtschaftskammer Wien, die derzeitige Lage. „Wir freuen uns, dass wir die bisher schon gute Zusammenarbeit mit dem AMS Wien weiter ausbauen und vertiefen können, um sowohl den Arbeitssuchenden als auch den Betrieben zu helfen.“



Förderungen von C-Führerscheinen und Weiterbildungskurs C95

„Wir wollen sowohl Personen mit, aber auch ohne C-Führerschein ansprechen und sie den Unternehmen vorstellen. Für Personen, die dann eine Einstellungszusage bekommen, gibt es die Möglichkeit für unterschiedliche Förderungen“, erläutert Petra Draxl, Geschäftsführerin AMS Wien. Ab September fördert das AMS Personen mit C-Führerschein und Einstellungszusage, die aber noch die Weiterbildung zum Berufsfahrer (C95) benötigen. „Wenn ein Unternehmen und ein Fahrer gut zusammenpassen, dann soll es an der Weiterbildung nicht scheitern. Das gleiche Angebot gibt es auch für Busfahrer“, hält Draxl fest. Jene Personen, die als Berufswunsch Lkw-Fahrer angegeben haben, werden von ihren Betreuern kontaktiert und über neue Stellenangebote informiert.



Für Arbeitssuchende ohne C-Führerschein, aber mit dem Wunsch LKW-Fahrer zu werden, gibt es ebenfalls ab September die Möglichkeit auf eine Förderung. Im Rahmen des Projekts „Friends on the Road“* übernimmt das AMS die Kosten für bis zu 100 C-Führerschein Ausbildungen. „Auch hier gilt, kommt es zu einer Einstellungszusage, kann man im Rahmen dieses Projekts gefördert werden“ führt Böhm aus und betont, „dass so der Nachwuchs in dem Beruf optimal unterstützt wird“. Nach erfolgreicher Absolvierung des C-Führerscheins als auch der Grundqualifikation C95, haben Neulinge in einem dreiwöchigen Arbeitstraining die Chance, sofort und in sicherer Umgebung Praxiserfahrung zu sammeln.



Freie Stellen melden

„Damit wir diese Kooperation so gut wie möglich umsetzen können, ist es wichtig, dass auch alle offenen Stellen bekannt sind. Ich appelliere daher an die Unternehmen, beim AMS alle verfügbaren Stellen einzumelden. Nützen wir alle Ressourcen, sodass der Fahrermangel bald der Vergangenheit angehört“, so Böhm.



(Schluss)



*angelehnt an die von der Wirtschaftskammer initiierte Kampagne „Friends on the road“ der Arbeitsgemeinschaft LogCom, die es sich zum Ziel gemacht hat, Aufklärungsarbeit rund um LKWs und den Transport zu machen.





