Dole bewegt sich auf das Ziel "Zero Waste" zu: Wiederverwendete Ananasblätter finden ihren Weg zu globalen Lifestyle-Marken

Singapur (ots/PRNewswire) - Die Dole Sunshine Company geht eine Partnerschaft mit Ananas Anam ein, um Abfälle von Ananaspflanzen in ein natürliches Textil zu verwandeln, das nachhaltiges Design vorantreibt und die Verpflichtung zu null Fruchtverlust bis 2025 unterstützt

Die Dole Sunshine Company gab heute ihre Partnerschaft mit Ananas Anam bekannt, dem in London ansässigen Unternehmen, das hinter Piñatex® steht, einer innovativen, veganen und natürlichen Alternative zu Leder, die aus nachhaltig beschafften Ananasblattfasern hergestellt wird. Durch die Sammlung und Gewinnung von Fasern aus Ananasblättern von seinen Farmen auf den Philippinen, einer der größten Ananasplantagen der Welt, unternimmt Dole nicht nur einen weiteren Schritt in Richtung seines Versprechens, bis 2025 keine Früchte mehr zu verschwenden, sondern trägt auch zu einer Welt bei, in der nachhaltige Materialalternativen immer wichtiger werden, da globale Lifestyle-Marken nach diesen Alternativen für ihre Produkte suchen.

Dole, das sein sechs Punkte umfassendes Versprechen im Juni 2020 auf den Weg gebracht hat, hat sich verpflichtet, einen sofortigen und dauerhaften Einfluss zu nehmen, wenn es um Lebensmittelverschwendung, die Vermeidung von verarbeitetem Zucker und Plastik und die Verbesserung des Zugangs zu Nahrungsmitteln auf der ganzen Welt geht. Zusätzlich zu seiner Partnerschaft mit Ananas Anam arbeitet Dole an einer Kreislaufwirtschaft und findet neue Verpackungslösungen für seine Produkte, um nicht nur Lebensmittelabfälle, sondern Plastik insgesamt zu reduzieren.

"Wir bei Dole glauben, dass der Zweck - und damit unser Versprechen - sich in allem wiederfinden muss, was wir tun, um diese globalen Herausforderungen frontal anzugehen. Das Thema Lebensmittelverschwendung ist für uns absolut wichtig, da es auf so viele Arten mit unserem Geschäft und unserem Leben verbunden ist", sagte Pier-Luigi Sigismondi, Global President, Dole Sunshine Company. "Ich glaube, um greifbare Lösungen und echte systemische Veränderungen zu schaffen, um dieses Problem anzugehen, müssen wir unser Ziel mit Kreativität, Innovation und Technologie angehen. Unsere Partnerschaft mit Ananas Anam und die Nutzung dieser Innovation durch globale Lifestyle-Marken lassen diese Konvergenz auf eine ganz neue Art und Weise lebendig werden."

Durch diese Partnerschaft wird Piñatex® von Ananas Anam aus Fasern hergestellt, die aus den von Dole geernteten Blättern der Ananaspflanze extrahiert werden. Wenn diese getrocknet und verarbeitet werden, entsteht ein nicht gewebtes Netz, das die Grundlage für das nachhaltige Material bildet. Die Verwendung der Ananasblattfaser bietet darüber hinaus die Möglichkeit, eine skalierbare kommerzielle Industrie für die Entwicklung von Bauerngemeinschaften und die Verbesserung des Lebensunterhalts für kleine Kooperativen/Züchter aufzubauen. Sehen Sie hier das Partnerschaftsvideo.

"Bei Ananas Anam wollen wir den Herausforderungen unserer Zeit begegnen, indem wir innovative Produkte entwickeln, bei denen der wirtschaftliche Erfolg mit der sozialen, ökologischen und kulturellen Entwicklung verbunden ist und diese fördert. Indem wir uns auf einer tiefen Ebene mit den Menschen verbinden, mit denen wir arbeiten, bauen wir Ökosysteme auf, die miteinander verbunden sind und symbiotisch zusammenwachsen, um positive Veränderungen in der Welt zu bewirken", so Dr. Carmen Hijosa, Gründerin und Chief Creative & Innovation Officer bei Ananas Anam.

"Durch unsere Partnerschaft mit Dole wird unsere Organisation auf den Philippinen Zugang zu einem viel größeren Volumen an Ananasblattfasern haben, um die ständig steigende Nachfrage nach Piñatex® nicht nur in der Mode, sondern auch im Polster- und Automobilsektor zu decken. Die enge Zusammenarbeit mit den Teams von Dole vor Ort wird uns helfen, einen größeren positiven sozialen Einfluss auf die Bauerngemeinschaften auszuüben und unseren ökologischen Fußabdruck durch die Verwertung von Abfällen in großem Maßstab kontinuierlich zu reduzieren", so Melanie Broye-Engelkes, CEO von Ananas Anam.

Piñatex® wurde bereits von globalen Lifestyle-Marken wie Nike, Hugo Boss, H&M, Paul Smith und dem Hilton Hotel London Bankside für die weltweit erste vegane Suite verwendet.

