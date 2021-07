AMAG Automobil und Motoren AG realisiert Auto Abo mit der Softwarelösung von FAAREN

Rottendorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - AMAG Automobil und Motoren AG, die größte Automobil-Handelsgruppe der Schweiz für die Volkswagen Konzernmarken baut auf das Knowhow und die Kompetenz der FAAREN GmbH. Die führende Schweizer Retail-Organisation bietet ab sofort für Gebrauchtwagen ein 100 Prozent digitales Auto-Abo-Modell unter der eigenen Marke an. Dabei vertraut AMAG Retail auf die individuelle White Label Softwarelösung von FAAREN, die unter dem neuen Markennamen "FAAREN Manufaktur" geführt wird. Die Planung und Implementierung der individuellen White Label Softwarelösung wurde in enger Zusammenarbeit und in kürzester Zeit umgesetzt.

Auto Abo als Ergänzung zum bisherigen Angebot

"Kunden wollen ihr Auto nicht mehr nur kaufen oder leasen - sondern vermehrt sorglos durch ein Abo nutzen. Das Auto Abo bietet unseren Kunden ergänzend eine zeitgemäße, vollständig digital abwickelbare sowie flexible Mobilitätslösung, inklusive persönlicher Betreuung in unseren über 80 Standorten in der ganzen Schweiz", weiss Guido Neuhaus, COO AMAG Retail.

Wichtiges Projekt für FAAREN

Die Softwarelösung "FAAREN Manufaktur" wurde in nur drei Monaten auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen der AMAG implementiert - sowohl strukturell als auch optisch im Corporate Design. Das Angebot der AMAG wurde zudem in den drei Landessprachen umgesetzt. Damit können ab sofort Abo-Abschlüsse über die Internetseite amag.ch der Schweizer Retail-Organisation angeboten und abgewickelt werden.

"Wir sind stolz auf die sehr professionelle und effiziente Zusammenarbeit. Die AMAG hat gezeigt, wie der Ausbau eines digitalen Distributionskanals für Autohandelsbetriebe im Optimum funktioniert.", sagt Julian Wolter, Vertriebschef der FAAREN GmbH.

Über AMAG Retail

Mit über 80 Betrieben und rund 4000 Mitarbeitenden ist die AMAG Motoren und Automobil AG, die grösste Retail-Organisation im Schweizer Automobilhandel. AMAG Retail bietet als offizieller Schweizer Vertreter aller Volkswagen Konzern-Marken sämtliche Modelle an. Heute ist die AMAG Group AG die umfassende und landesweit bestens positionierte Mobilitätsanbieterin.

Über FAAREN

Die FAAREN GmbH ist ein internationaler Softwareanbieter für Auto Abo und ist damit kein direkter Abo Anbieter, sondern ein "Software as a Service" Dienstleister (SaaS). Zu den Kunden von FAAREN gehören insbesondere Automobil-Handelsbetriebe aller Größen, Vermietungen, OEMs und weitere Unternehmen aus der Automobilbranche.

FAAREN bietet seinen Partnern verschiedene White-Label-Lösungen und den Zugang zu einem reichweitenstarken Marktplatz an. Den Partnern stehen zwei White-Label-Lösungen zur Verfügung: "FAAREN Exklusive" ist speziell für den Autohandel entwickelt und ermöglicht die schnelle und einfache Einbindung eines eigenen Fahrzeugkataloges für Auto Abos auf der Website des Händlers. Die "FAAREN Manufaktur" ist eine flexible Softwarelösung, welche für die individuellen Anforderungen des jeweiligen Partners entwickelt wird. Hierbei werden sämtliche Prozesse ganzheitlich angepasst und in das Backend System des Partners integriert. Die eigene Marke des Partners bleibt bei beiden Modellen im Vordergrund.

Neben der Abo-Software übernimmt FAAREN für seine Partner den Kundenservice, Bonitäts- und Identitätsprüfung, Zahlungsmanagement, Bereitstellung von Marketingmaterial und weitere Dienstleistungen an. Somit können die Partner schnell und einfach ein neues Geschäftsfeld erschließen und bleiben als Vertragspartner dennoch im direkten Kontakt mit den Kunden.

