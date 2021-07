W&K modern & contemporary

exhibition @Kollegienkirche Salzburg, 24. Juli - 26. August 2021

Wien (OTS) - 2021 übernimmt W&K - Wienerroither & Kohlbacher mit den Räumen der KHG – Katholischen Hochschulgemeinde in der Kollegienkirche, die ehemalige Sommergalerie von Heike Curtze.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die Auswirkungen der frühen Wiener Moderne (Wien 1900) auf die Wiener Nachkriegs-Avantgarde, insbesondere auf den Wiener Aktionismus. Damit wird eine interessante inhaltliche Brücke von Gustav Klimt, Egon Schiele und Oskar Kokoschka zur Kunst der 1960er-Jahre bis hin zur Gegenwart und zu zeitgenössischen Positionen geschlagen.

Die frühe Wiener Moderne (Wien 1900) beeinflusste die avantgardistischen Künstler in Wien von der Nachkriegszeit bis heute nachhaltig. Insbesondere die intensive Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper und den vielfältigen Dimensionen körperlicher wie psychischer Erfahrung stehen dabei im Mittelpunkt ihres Schaffens. Dabei brachen sie Tabus und Konventionen und sprachen Themen an wie sexuelles Begehren, Schwangerschaft, Geburt, Tod bis hin zu körperlichen Erscheinungsformen von psychischen Erkrankungen, aber auch Repressionen des sozialen Lebens. Das Streben nach einem Gesamtkunstwerk, das alle Sinne anspricht und die verschiedenen Kunstformen verschmilzt, ist ein weiteres zentrales Merkmal der klassischen Wiener Moderne.

Die Werke, die in Salzburg zu sehen sind, reichen von zarten Zeichnungen Gustav Klimts über Egon Schieles Gouache „Knieender Weiblicher Akt“ von 1914 über Beispiele der internationalen Klassischen Moderne bis hin zu Arbeiten von Günter Brus, Otto Muehl und Franz West.

Doch setzt W&K auch die Tradition von Heike Curtze fort und wird auch junge Positionen präsentieren.

Mit Werken von Joannis Avramidis, Ross Bleckner, Georges Braque, Günter Brus, Max Ernst, Lyonel Feininger, George Grosz, Jörg Immendorff, E. L. Kirchner, Gustav Klimt, Kurt Kocherscheidt, Oskar Kokoschka, Alfred Kubin, Joan Miró, Otto Muehl, Zoran Music, Arnulf Rainer, Egon Schiele, K. Schmidt-Rottluff, Max Weiler, Franz West, etc.

W&K modern & contemporary | exhibition @Kollegienkirche Salzburg

Wiener-Philharmoniker-Gasse 2, 5020 Salzburg

24. Juli bis 26. August 2021, Täglich 11-18 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

W&K - Wienerroither & Kohlbacher

Strauchgasse 2

1010 Wien

Tel. +43 1 533 99 77

office @ w-k.art