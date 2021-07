EDELWEISS Digital als Google Partner zertifiziert

Professionelles Suchmaschinenmarketing

Perchtoldsdorf/Graz/Innsbruck (OTS) - Die EDELWEISS Digital GmbH, der regionale Partner für heimische Firmen, wenn es um digitales Marketing geht, hat Anfang Juli nach nur zwei Jahren ihres Bestehens den Status Google Partner erhalten.

Das in Perchtoldsdorf/NÖ ansässige Unternehmen EDELWEISS Digital mit Niederlassungen in Graz und Innsbruck hat in den ersten beiden Jahren nach der Gründung bewiesen, dass es den Kampagnenerfolg seiner Kunden steigern kann, deren Wachstumschancen erkennt und nutzt sowie über entsprechende Google Ads-Kenntnisse verfügt. Genau das wurde der jungen und dynamischen Digitalagentur nun durch die Zertifizierung als Google Partner schwarz auf weiß bestätigt.

Die Ads-Experten von EDELWEISS haben ab sofort direkten Zugang zum persönlichen Support von Google und können regelmäßig an Schulungen teilnehmen. Somit ist garantiert, dass sie immer am aktuellsten Stand sind und Kampagnen punktgenau erstellen, betreuen sowie optimieren können.

„Wir freuen uns sehr über diesen Meilenstein, der nicht nur eine schöne Anerkennung dafür ist, was unser Team in den ersten beiden Jahren unseres Bestehens geleistet hat, sondern auch unseren Kunden die Sicherheit gibt, mit uns einen qualifizierten Partner zur Seite zu haben. Wir sehen die Zertifizierung als Google Partner aber nur als einen ersten Schritt und streben als nächsten die Zertifizierung als Google Premium Partner an“, berichtet EDELWEISS Digital-Chef Georg Schmidt über weitere Ambitionen.

Neben Google Ads Kampagnen konnte sich EDELWEISS Digital in den letzten beiden Jahren auch in den Bereichen Websites, Online-Werbung und -Präsenz sowie Social Media als kompetenter Partner für die österreichischen KMU etablieren.

EDELWEISS Digital Pressecorner zum Pressecorner

Rückfragen & Kontakt:

EDELWEISS Digital GmbH

Roland Ertl, COO

+436645379505

roland.ertl @ edelweiss-digital.at

www.edelweiss-digital.at