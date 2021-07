Innere Stadt: Wiener Lustpielhaus zeigt „Die Verliebten“

Wien (OTS/RK) - Die Sommer-Bühne „Wiener Lustspielhaus“ (1., Am Hof) führt noch bis Dienstag, 31. August, eine „wienerische“ erheiternde Version des Carlo Goldoni-Stücks „Die Verliebten“ auf. Gast-Programme runden den Spielplan ab. Heute, Mittwoch, präsentieren Adi Hirschal und Wolfgang Böck ab 20.00 Uhr das Gesangsprogramm „Strizzilieder“. Am Donnerstag, 22. Juli, am Freitag, 23. Juli, sowie am Montag, 26. Juli, und am Dienstag, 27. Juli, lacht das Publikum jeweils ab 20.00 Uhr über das Tun von „Eugenius Speismeier“ (Adi Hirschal), der in der Komödie „Die Verliebten“ wegen pekuniärer Nöte seine beiden Nichten verkuppeln möchte. Regie, Kostüm und umfassende Bearbeitung des Goldoni-Stoffs: Maddalena Hirschal. Die Eintrittspreise reichen von 25 Euro bis 45 Euro. Auskünfte und Karten-Reservierungen (17.00 bis 19.00 Uhr): Telefon 0681/84 89 77 44, E-Mail karten@wienerlustspielhaus.at.

Der Betreiber des „Wiener Lustspielhauses“ ist der „Verein zur Förderung musikalischer und darstellender Künste“. Unterstützt wird dieses Sommer-Projekt durch die Kulturabteilung der Stadt Wien und weitere Partner. Am amüsanten Bühnengeschehen wirken die Mimen Adi Hirschal, Nikolaus Firmkranz, Doris Hindinger, Julia Jelinek, Christian Kainradl und Judith Thaler mit. Zudem sorgen Stefan Koch (Bühne), Thomas Mahn (Musik-Leiter), Zoe Marvie (Maske), Otto Bräuer (Ton), Sigrid Feldbacher (Licht) und Anita Horak (Produktionsleiterin) für ein gutes Gelingen der humorvollen Theaterabende. E-Mails an den Veranstalter: office@wienerlustspielhaus.at

