7. Internationaler Praktikertag für Kompostierung und Biomasseaufbereitung

Internationaler Branchentreff mit weltweit größter Demoshow

Wien (OTS) - Nach 2 Jahren ist es nun wieder soweit und die internationale Branche trifft sich zur weltweit größten Demoshow für Kompostierung und Biomasseaufbereitung.

Diesmal ist der Kompost & Biogas Verband Österreich am 23. September zu Gast bei der Firma Brantner Österreich GmbH auf der neu gebauten Anlage in Gneixendorf (bei Krems). Hier werden Innovationen präsentiert, Trends gesetzt und Visionen diskutiert. Aus mehr als 1,5 Mio. Tonnen biogenen Abfällen, stellen die über 400 österreichischen Kompostanlagenbetreiber das Produkt Kompost her. Bei dem Praktikertag stellen führende Anbieter einem internationalen Publikum mobile Maschinen zur Zerkleinerung von Biomasse, neueste Techniken in den Bereichen Umsetzen, Sieben, Messen und Regeln, Manipulieren sowie Transportieren vor. Besichtigen und bestaunen Sie die Innovationen und Produkte von über 20 Ausstellern. Bis zu 700 Besucher werden erwartet.

Kompostieren ist die beste Form von Recycling, denn aus Pflanzen werden wieder Pflanzen. Ein natürliches Kreislaufsystem, bei dem hochwertige Komposte wieder ein Nährboden für neues Leben und biologische Lebensmittel sind. Saubere Bioabfalltrennung ist die Voraussetzung für den Erfolg. Hier bedarf es aber noch groß angelegter Aufklärungsarbeit, denn vor allem Störstoffe wie Plastik machen bei der Kompostierung Probleme. Die lange Tradition in der Qualitätssicherung und das ständige Streben nach innovativen Lösungen machen die Kompostierung in Österreich so besonders.

Wer produziert den wertvollsten Kompost in Österreich?

Kompostieren will gelernt sein, vor allem wenn man wirklich wertvollen Kompost erhalten möchte. Aus diesem Grund vergibt der Kompost und Biogas Verband im Rahmen des 7. Internationalen Praktikertages neuerlich den „KompOskar“ für den besten Kompost Österreichs. Die Bewertung erfolgt durch eine unabhängige Fachjury.

Programm:

8.30 Uhr Empfang und Besucherregistrierung

9.00 Uhr Begrüßung & Eröffnung u.a. mit Obmann Hubert Seiringer, KBVÖ und Roland Schönbichler, Brantner Österreich GmbH

Als Ehrengäste dürfen wir Frau LH-Frau Mag. Johanna Mikl-Leitner (angefragt), Herrn SC DI Christian Holzer vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie und Herrn Vizepräsident Ing. Lorenz Mayr von der Landwirtschaftskammer NÖ begrüßen.

9.45 Uhr Verleihung KompOskar 2021/2022 für den besten Kompost

„Kompostkost“ von und unter fachlicher Begleitung durch Mag. Roland Ertl

10.30-17.00 Uhr Start der weltweit größten Demo-Show der Kompostbranche

Ab 9 Uhr Gemeinsamer B2B-Informationsaustausch mit Verpflegung (saisonal und regional), u. a. Ochs vom Spieß

Durchs Programm inkl. Demo-Show führt ORF-Gartenexpertin, Moderatorin und Kompostfan Ing. Angelika Ertl. Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Prädikat „Sauberhafte Feste“ in Kooperation mit dem Land NÖ.

Presseteilnahme:

Wir laden Sie herzlich ein, bei unserem Praktikertag als PressevertreterIn kostenfrei teilzunehmen und bitten bei Interesse um fixe Anmeldung, damit wir Ihren Platz reservieren können.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Datum: 23.09.2021, 08:30 - 17:00 Uhr

Ort: Brantner Österreich GmbH

Landesstrasse 210, Parz. 115/3, 3500 Gneixendorf, Österreich

Url: https://www.kompost-biogas.info/veranstaltungen/ipt-kompost-2021/

