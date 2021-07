UL erwirbt Method Park

Northbrook, Ill. (ots/PRNewswire) - Die Übernahme vertieft die Kompetenz von UL im sicherheitskritischen Umfeld von Medizin- und Automobiltechnik.

UL, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Sicherheitswissenschaften, gab heute die Übernahme von Method Park mit Sitz in Deutschland bekannt. Method Park ist ein Unternehmen, welches sich auf Prozessengineering, Softwarelösungen, Schulungen und Beratungsdienstleistungen mit Fokus auf sicherheitskritische Aspekte in der Automobil-, Medizin- und Luftfahrtindustrie spezialisiert hat. Die Übernahme stärkt die Expertise von UL, um Kunden dabei zu helfen, die Sicherheit von Innovationen, die Transformation von Unternehmen sowie die Einhaltung von Vorschriften und Standards voranzutreiben.

"Mit der Beschleunigung der Technologie in sicherheitskritischen Industrien wie der Automobil- und Medizintechnik stellt die Einführung innovativer Technologien, die einen erhöhten Komfort bieten, auch neue Herausforderungen dar", sagt Jennifer Scanlon, President und CEO von UL Inc. "Wie schnell diese Innovationen angenommen werden hängt entscheidend von der Unterstützung für einen sicheren Einsatz ab. Die Übernahme von Method Park wird auf der wissenschaftlich fundierten Kernkompetenz von UL in den Bereichen Prüfung, Inspektion und Zertifizierung aufbauen und dazu beitragen, die Sicherheitsrisiken bei vielversprechenden innovativen Technologien anzugehen. Gemeinsam werden wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, neue Chancen zu nutzen."

Das Portfolio von Method Park, das sich auf komplexe prozessbasierte Produktentwicklung spezialisiert hat, umfasst Beratungsdienstleistungen, eine digitale Compliance-Softwarelösung, ein umfassendes Schulungsportfolio und Softwarelösungen für verschiedene Branchen. Beratung zur Prozessoptimierung und zum Qualitätssicherungsmanagement gehören ebenfalls zu den angebotenen Leistungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2001 gegründet.

"Mit unserem Angebot einer differenzierten Kundenerfahrung, Thought Leadership und Lösungen, sowie einer erstklassigen Wissensplattform arbeitet UL daran, für unsere Kunden der bevorzugte Partner für globale Marktakzeptanz und Risikominderung zu sein", sagte Weifang Zhou, Executive Vice President und President der Geschäftseinheit Testing, Inspection and Certification von UL. "Das Team von Method Park passt strategisch zu diesem Ansatz und wird uns dabei helfen, der vertrauenswürdigste Partner unserer Kunden in den Bereichen Forschung, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu sein."

Method Park hat seinen Hauptsitz in der bayerischen Stadt Erlangen und verfügt über Niederlassungen in ganz Deutschland, darunter Berlin, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart sowie weitere Standorte in Detroit, Miami, Pittsburgh und Shanghai. Mit der Übernahme werden die mehr als 200 Mitarbeiter von Method Park zu UL stoßen, um sich auf innovative Lösungen für komplexe Sicherheitsfragen zu konzentrieren, die mehrere Branchen betreffen.

"Wir freuen uns, mit UL zusammenzuarbeiten", sagte Professor Bernd Hindel, Gründer und CEO von Method Park. Als gemeinsames Team werden wir unseren Kunden erstklassige Dienstleistungen anbieten können, die ihnen helfen, schneller und effizienter auf den Markt zu kommen. Die Reputation unserer beider Unternehmen , wird es uns ermöglichen, den Zugang unserer Kunden zu einem breiteren Spektrum an komplementären Lösungen und Fachkenntnissen erheblich zu beschleunigen, unsere Dienstleistungen auf die globalen Märkte auszuweiten und dazu beizutragen, das Versprechen einer sichereren Welt zu erfüllen."

Die Transaktion wurde am 20. Juli abgeschlossen. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Informationen zu UL

UL ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Sicherheitsforschung. Wir bieten Tests, Inspektionen und Zertifizierungen (TIC), Schulungen und Beratungsdienste, Lösungen für das Risikomanagement und wichtige Geschäftseinblicke, um unseren Kunden in mehr als 100 Ländern zu helfen, ihre Sicherheits- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Unser tiefes Wissen über Produkte und unsere Intelligenz in der Lieferkette machen uns zum Partner der Wahl für Kunden mit komplexen Herausforderungen. Erfahren Sie mehr auf UL.com.

Für Informationen über die Entwicklung von Standards und andere gemeinnützige Aktivitäten besuchen Sie UL.org.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

Steven Brewster

UL

ULNews @ UL.com

1+847.664.8425

Foto - mma.prnewswire.com/media/1575302/UL_Method_Park.jpg

Logo - mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg