Kavalan erringt drei Trophäen bei ISC und IWSC

Taipei (ots/PRNewswire) - Kavalan als ISC Producer of the Year ausgezeichnet und Gewinner der IWSC Trophy

Kavalan hat zum zweiten Mal in Folge die World Whisky Producer of the Year Trophy der International Spirits Challenge (ISC) gewonnen.

Der Spitzenpreis macht dieses Jahr bereits jetzt schon zu einer dreifachen Trophäen-Saison für Taiwans führenden Destillateur, der bei der ISC 2021 und der International Wine and Spirits Competition (IWSC) Erfolge errang.

Kavalan wurde mit den folgenden Preisen des Jahres 2021 ausgezeichnet:

ISC World Whisky Producer of the Year Trophy

ISC Spirit Tourism Awards Distillery Visitor Centre Trophy

IWSC Worldwide Whiskey Trophy

Kavalan hat die erste Runde der International Wine and Spirits Competition (IWSC) 2021 mit Bravour absolviert und die Worldwide Whiskey Trophy - zum fünften Mal - für seinen Kavalan Podium Single Malt Whisky gewonnen. Die taiwanesische Destillerie sicherte sich 7 von nur 8 Gold-Outstanding-Medaillen, die die IWSC-Jury im gesamten Wettbewerb vergab.

Podium, der in einer Mischung aus neuen Fässern aus amerikanischer Eiche und Refill-Fässern gereift ist, wurde von den Juroren wie folgt beschrieben:

"Gehobene Eichennoten im Nosing mit Aromen gerösteten Kaffeebohnen, Geißblatt und Rosenaromen. Das würzige, gewichtige Tasting öffnet sich mit einer Reihe von Waldfrüchten und ist hell und voll und endet mit einem Bestäuben von süßem Haferbrei und Muskatnuss. Fachmännisch ausgewogen."

Die ISC Spirits Tourism Awards würdigen Innovation und Exzellenz unter den Destillerien weltweit. Kavalan erhielt die Distillery Visitor Centre Trophy.

Feedback der Jury:

Großes, modernes Besucherzentrum. Das Feedback der Besucher dieser Destillerie ist gut und das Zentrum ist sehr gut organisiert. Allerdings ist es sehr groß mit vielen Reihen von Verkostungsbänken, also mehr kommerziell als persönlich.

Dieser Eingang stach für mich heraus, denn neben dem typischen Museum und Besucherzentrum hatte Kavalan einen kostenlosen Verkostungsbereich, eine Kunstinstallation, einen Whisky-Eiswagen, eine Bar, ein Café und vieles mehr. Es erklärt das Terroir der Region und die Geschichte von Kavalan. Die Besucherzahlen sind unglaublich, was ein Beweis für das starke Angebot der Destillerie ist. Fantastische Arbeit.

Als Besucherzentrum scheint es mehr zu sein als nur ein Anhängsel der Tour, sondern eine eigenständige Attraktion mit Gartenbar, Gartensaal, Verkostungs- und DIY-Mischräumen und Café.

Herr Lee, der CEO, sagte, er habe seinem Team gratuliert und gebeten, die gute Arbeit fortzusetzen. "Wir wollen weiterhin unseren Fans und Kritikern auf der ganzen Welt Qualität bieten", sagte Lee.

Liste der IWSC Awards 2021

Trophäe

IWSC Worldwide Whiskey Trophy

Insgesamt holte Kavalan 15 der 28 Gold oder Gold Outstanding Medaillen, die in der Kategorie World Whisky verliehen wurden.

Gold Outstanding

98 Kavalan Podium Single Malt Whisky

98 Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky 98 Kavalan Artist Serie: Paul Chiang - Puncheon Single Cask Strength Single Malt Whisky 98 Kavalan Artist Serie: Paul Chiang - Virgin Oak Single Cask Strength Single Malt Whisky



Gold



96 Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky 96 Kavalan Artist Serie: Paul Chiang - French Wine Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

95 Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

95 Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt Whisky

95 Kavalan Oloroso Sherry Oak Single Malt Whisky

95 Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

95 Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky 95 Kavalan Artist Serie: Paul Chiang - Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky





Liste der ISC AWARDS 2021







Trophäe





ISC World Whisky Producer of the Year Trophy

ISC Spirit Tourism Awards Distillery Visitor Centre Trophy





Gold





Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky



Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt Whisky



King Car Conductor Single Malt Whisky

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Madeira Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Artist Serie: Paul Chiang - Virgin Oak Single Cask Strength Single Malt Whisky







Informationen zur Kavalan Distillery





Die Kavalan Distillery im Bezirk Yilan leistet seit 2005 Pionierarbeit in der Kunst des Single Malt Whiskys in Taiwan. Unser Whisky, der bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze gereift ist, entspringt dem Schmelzwasser des Snow Mountain und ist zudem von Meeres- und Gebirgsbrisen geprägt. All dies vereint sich zu der für Kavalan typischen Cremigkeit. Unsere Destillerie, die den alten Namen des Landkreises Yilan trägt, blickt auf rund 40 Jahre Erfahrung in der Getränkeherstellung unter der Muttergesellschaft King Car Group zurück. In hochkompetitiven Wettbewerben der Branche haben wir mehr als 550 Goldauszeichnungen und weitere, noch höhere Auszeichnungen erhalten. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt

Kaitlyn Tsai

kaitlyn @ kingcar.com.tw

Sandra Tsai

sandratsai @ kingcar.com.tw

Foto - mma.prnewswire.com/media/1576870/IWSC_8_en.jpg

Foto - mma.prnewswire.com/media/1576871/3re.jpg