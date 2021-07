Nepp zu Maskenpflicht: Ludwig richtet in dieser Stadt einen horrenden Schaden an

In der SCS hört man schon die Sektkorken bis nach Wien knallen

Wien (OTS) - „Nach den Corona-Zwangstests für Kinder beim Besuch von Bädern und Gastronomiebetrieben schikaniert SPÖ-Bürgermeister Ludwig auch mit der Beibehaltung der Maskenpflicht in Handel, Kino und bei Kulturveranstaltungen die Wiener Bevölkerung. Ludwig richtet mit einer Politik der Angst und Panik in dieser Stadt einen horrenden Schaden an, weil die Wiener dann ins niederösterreichische oder burgenländische Umland ausweichen werden, wo sie keine Maske tragen müssen. In der SCS in Vösendorf hört man schon die Sektkorken bis nach Wien knallen. Leidtragende sind die Geschäftsbesitzer, die dann alleine in ihren Läden stehen werden. Diese Geisterfahrer-Politik von SPÖ-Ludwig muss endlich gestoppt werden“, so der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp in einer Reaktion auf die heutigen Ankündigungen des Bürgermeisters.

