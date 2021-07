WEINRIEDERs EXTREME HIGHLIGHTS

Ein Weingut greift nach den Sternen

Wien (OTS) - Der WEINRIEDER aus dem Weinviertel präsentiert ein Weinerlebnis der Extraklasse. Eine außergewöhnliche Kollektion, die Sie weltweit in den spannendsten Sterne Restaurants finden.

Ob in den 3 Michelin-Sterne-Restaurants „The Fat Duck“ mit Heston Blumenthal in London, dem „Piazza Duomo“ in Alba mit dem grandiosen Starkoch Enrico Crippa, bis hin zu einem der besten Restaurants Asiens, dem „Bo Innovation“ in Hong Kong mit dem verrückt-genialen „Demon Chef“ Alvin Leung.



An fünf Tagen bietet das Weingut WEINRIEDER die Möglichkeit, sich persönlich zu überzeugen. Ein herrlicher, schattiger Hofgarten bildet hierfür die eindrucksvolle Kulisse für das einzigartige Weinevent. Geboten werden pointierte Selektionen aus den Highlights der letzten Jahre. Geadelt durch die Listung in der internationalen Sterne-Gastronomie. Sozusagen ein BEST OF WEINRIEDER:



Eine Top Kollektion von über 30 Weinen

Spannende Vertikalverkostungen in allen Kategorien

Erstpräsentation der neuen Reserven

Das Feinste von den 65-jährigen Alten Reben

Lagenreserven und Grande Reserven

Die wertvollsten Magnums

Eine Auswahl der großartigsten Süßweine uvm.

Ein Pflichttermin für jeden Weinfreak!

Wann? Sa.07.08./Sa.14.08./Sa.21.08./Sa.28.08./Sa.04.09.

immer 14.00 bis 19.00 Uhr am Weingut WEINRIEDER

Anmeldung : office @ weinrieder.at bzw. www.weinrieder.at



"Ein Weinspektakel der Sonderklasse!" „Weinprofessor“ Dr. Walter Kutscher

"Ein einzigartiges Event – eine Reise wert!" BBJ NEWSLETTER, Dr. Bernulf Bruckner

"In der Weinwelt einmalig ..." Karl-Axel Svensson, int. Weinjournalist



WEINRIEDERs EXTREME HIGHLIGHTS

Datum: 07.08.2021, 14:00 - 19:00 Uhr

Ort: Weingut Weinrieder

Untere Ortsstraße 44, 2170 Poysdorf, Österreich

Url: https://events.onepage.me/weinriederextrem

WEINRIEDERs EXTREME HIGHLIGHTS

Datum: 14.08.2021

Ort: Weingut Weinrieder

Untere Ortsstraße 44, 2170 Poysdorf, Österreich

Url: https://events.onepage.me/weinriederextrem

WEINRIEDERs EXTREME HIGHLIGHTS

Datum: 21.08.2021, 14:00 - 19:00 Uhr

Ort: Weingut Weinrieder

Untere Ortsstraße 44, 2170 Poysdorf, Österreich

Url: https://events.onepage.me/weinriederextrem

WEINRIEDERs EXTREME HIGHLIGHTS

Datum: 28.08.2021, 14:00 - 19:00 Uhr

Ort: Weingut Weinrieder

Untere Ortsstraße 44, 2170 Poysdorf, Österreich

Url: https://events.onepage.me/weinriederextrem

WEINRIEDERs EXTREME HIGHLIGHTS

Datum: 04.09.2021, 14:00 - 19:00 Uhr

Ort: Weingut Weinrieder

Untere Ortsstraße 44, 2170 Poysdorf, Österreich

Url: https://events.onepage.me/weinriederextrem

Infos und Anmeldung Jetzt reservieren

Rückfragen & Kontakt:

Bernhard Rieder

0664/3834356

office @ weinrieder.at