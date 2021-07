Rückruf von SNICKERS und BOUNTY Eiscremeprodukten in Österreich

In einer Zutat wurde Ethylenoxid in erhöhter Menge festgestellt. Ein Verzehr der Eiscreme ist nicht schädlich.

Wien (OTS) - Mars Austria ruft Snickers Ice Cream, Bounty Ice Cream und Snickers Crisp Ice Cream – jeweils im 6er-Pack erhältlich – zurück. Gemäß Information durch den Lieferanten enthält eine Zutat, die in geringen Mengen in den Eiscremeprodukten verwendet wird, Ethylenoxid (ETO) in einer Menge, die höher ist als nach EU-Recht zulässig.



Der Verzehr der Eiscremeprodukte ist nicht schädlich. Die Eiscremeprodukte von Mars enthalten nur eine geringe Menge dieser Zutat. Daher ist der ETO-Gehalt im Eiscremeprodukt minimal und liegt weit unter den gesetzlichen Grenzwerten für Europa.



Dennoch führt Mars Austria in Zusammenarbeit mit den Lebensmittelsicherheitsbehörden in Österreich einen Rückruf der betroffenen Produkte durch. Diese Situation betrifft sowohl Mars als auch andere Hersteller.

Betroffene Produkte



Der Rückruf in Österreich betrifft nur Produkte mit den folgenden EAN-Codes und Mindesthaltbarkeitsdaten. Andere Marken und Produkte von Mars, Chargencodes oder Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen.



Snickers Ice Cream, 6er-Pack

EAN Code: 5000159344074

Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.11.2022 / 31.12.2022 / 31.01.2023 / 28.02.2023 / 31.03.2023



Bounty Ice Cream, 6er-Pack

EAN Code: 5000159483063

Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.04.2022 / 31.12.2022 / 28.02.2023 / 31.03.2023 / 30.04.2023



Snickers Crisp Ice Cream, 6er-Pack

EAN Code: 5000159526081

Mindesthaltbarkeitsdatum: 31.12.2022 / 28.02.2023



Information für Konsumenten



Konsumenten, die im Besitz eines der betroffenen Produkte sind, werden ersucht, das Produkt nicht an den Handel zu retournieren oder an Mars zurückzusenden. Bitte kontaktieren Sie den Konsumentenservice von Mars Austria unter MarsQuality.at@effem.com oder unter der Telefonnummer +43 2162 601 4824 (montags bis freitags 9.00–13.00 Uhr) mit folgenden Angaben:

Fotos, auf denen die Verpackungsvorderseite sowie das Mindesthaltbarkeitsdatum zu sehen sind

Angabe des Namens und der Kontaktdaten

Der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.



Betroffene Produkte werden ab sofort nicht mehr verkauft und aus den Regalen entfernt. Gemeinsam mit den zuständigen Behörden und den Handelspartnern sorgt Mars Austria dafür, dass die Verbraucher über den Rückruf informiert sind.



Mars Austria möchte sich aufrichtig bei allen Konsumentinnen und Konsumenten für die Unannehmlichkeiten entschuldigen.



Rückfragen & Kontakt:

Mars Austria OG

Mag. Petra Kaufmann, Corporate Affairs Manager

+43 676 82334911

petra.kaufmann @ effem.com