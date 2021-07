EANS-Adhoc: Biogena Group Invest AG

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Strategische Unternehmensentscheidungen

20.07.2021

Salzburg - Biogena Group verkauft den Teilbetrieb NICApur an NICApur Micronutrition GmbH (in Gründung)

Salzburg (19.07.2021 2021): Biogena Group Invest AG (ISIN: ATBIOGENA005) gibt bekannt, dass die Biogena Group den Teilbetrieb, einschließlich der Markenrechte, "NICApur" an NICApur Micronutrition GmbH (in Gründung) veräußert. Der Verkauf steht unter der aufschiebenden Bedingung der Genehmigung durch das österreichische Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort nach dem Investitionskontrollgesetz. Das Closing der Transaktion wird für Ende August 2021 erwartet.

Für einen geplanten Zeitraum von fünf Jahren wird die Biogena Group weiterhin die Produktion der NICApur Produkte sowie weitere Dienstleistungen (unter anderem Forschungs- und Entwicklungsleistungen) für die Käuferin erbringen. Mit dem Verkauf des Teilbetriebes NICApur soll die Strategie der Konzentration der Biogena Group auf die Kernmarke BIOGENA sowie deren kontinuierliches Wachstum fortgesetzt werden.

Über die Biogena Group: Die Biogena Group ist eine operativ tätige Unternehmensgruppe im Bereich Mikronährstoffpräparate, an der die Biogena Group Invest AG beteiligt ist. Die Geschäftstätigkeit der Biogena Group ist die Entwicklung und der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Ernährung. Schwerpunkte liegen insbesondere auf den Bereichen Eisen-, Mineralstoff- und Osteoporose-Produktinnovationen sowie neuen integrierten Lösungen im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung. Die Biogena Group ist in ihrem Segment Markführer in Österreich und exportiert in über 40 Länder weltweit.

