Casio bringt PAC-MAN-Kollaborationsmodell mit lustigem Retro-Styling in einer Digitaluhr auf den Markt

Tokyo (ots/PRNewswire) - Casio Computer Co., Ltd. kündigte heute die Veröffentlichung des A100WEPC an, eines Kooperationsmodells mit dem kultigen und weltweit beliebten PAC-MAN-Spiel. Die A100WEPC basiert auf der aktuellen Neuauflage der F-100-Digitaluhr, die ursprünglich 1978 auf den Markt kam.

Das Arcade-Spiel PAC-MAN wurde erstmals 1980 von BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (damals Namco) veröffentlicht und hat unzählige Fans auf der ganzen Welt. Die F-100-Uhr kam 1978 auf den Markt und war die erste Quarzuhr von Casio in einem Gehäuse aus Kunstharz, die mit einer Stoppuhr, einem digitalen Alarm und Kalenderfunktionen erweiterte Funktionen bot.

Die neue A100WEPC-Uhr basiert auf der kürzlich vorgestellten A100-Uhr, die das Design der ursprünglichen F-100 wieder aufgreift, einschließlich der einzigartigen Anordnung der vier Knöpfe auf der Vorderseite. Das Styling soll an den lustigen Retro-Look des PAC-MAN-Spiels erinnern. Das Ziffernblatt zeigt bunte verpixelte PAC-MAN- und Geisterfiguren, und das mittlere ILLUMINATOR-Logo ist in der PAC-MAN-Schriftart gerendert. Das Design des Gesichts ist dem PAC-MAN-Spielbildschirm originalgetreu nachempfunden, bis hin zu Details wie der rosa Linie, die den Ausgang des Nestes markiert, aus dem die Geister auftauchen. Das vergoldete Uhrengehäuse ist von der Farbe des PAC-MAN-Spielhallengehäuses inspiriert. Das obere Uhrenarmband ist mit einer Darstellung von PAC-MAN, der von Geistern gejagt wird, lasergraviert, und die umgekehrte Szene mit PAC-MAN, der Geister jagt, ist auf dem unteren Armband abgebildet. Der Gehäuseboden zeigt außerdem das PAC-MAN-Logo und Symbole.

Die Uhr wird mit einer speziellen Verpackung geliefert, die mit PAC-MAN-Charaktersymbolen und dem Spielstandbildschirm bedruckt ist, um den vollen Look des PAC-MAN-Spiels zu vermitteln.

Mehr erfahren: https://www.casio-intl.com/asia/en/news/2021/0720_a100wepc/

PAC-MAN(TM)&©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1574722/A100WEPC.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1574723/image_2.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1574721/image3.jpg

