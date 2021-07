KLAMMER - CHASING THE LINE

Constantin Film präsentiert den brandneuen Trailer

Wien (OTS) - KLAMMER - CHASING THE LINE startet am 28. Oktober in den österreichischen Kinos.

Ein rasanter Film über den Ausnahmesportler Franz Klammer.

Franz Klammer gilt heute noch international als der beste Abfahrtsläufer aller Zeiten. Dafür gibt es zwei Gründe: Der eine ist, dass Franz Klammer immer noch der Rekordhalter für die meisten gewonnen Weltcup-Abfahrtsläufe ist. Der zweite ist der Olympia-Abfahrtslauf vom 5. Februar 1976.

Ab sofort gibt es den brandneuen Trailer unter

https://www.youtube.com/watch?v=cW4nwNpo2e8

SYNOPSIS

Beim Abfahrtslauf der Olympischen Winterspiele 1976 gibt es nur einen Favoriten: Franz Klammer. Der erst 22-jährige charismatische Abfahrtsläufer trägt die Hoffnung von ganz Österreich auf seinen Schultern.

Während der Druck des Publikums astronomische Ausmaße erreicht, sein Skihersteller aus Promotion-Gründen in letzter Minute die Ausrüstung austauschen will, die Wetterbedingungen von Tag zu Tag schlechter werden, sich der Berg als trotzig erweist und rivalisierende Rennfahrer auf seinen Fersen sind, muss sich Franz der ultimativen Herausforderung stellen: Die Kraft zu finden, den Berg auf eigene Faust zu bezwingen. Doch dazu braucht er die Liebe seines Lebens, Eva, die ihm den Mut gibt, sich von allen Zwängen zu befreien, um das Rennen seines Lebens bestreiten zu können.

CAST

Julian Waldner / Franz

Valerie Huber / Eva

Doris Drexl / Franz’ Mutter

Arnold Dörfler / Franz’ Vater

Marii Weichsler / Barbara

Wolfgang Oliver / Charly Kahr

Fabian Schiffkorn / Langwallner

Robert Reinagl / Pepi Fischer

Wiltrud Schreiner / Selma Sturmberger

Harry Lampl / Heinz Prüller

Noah L. Perktold / Werner Grissmann

CREDITS

Regie / Andreas Schmied

Drehbuch / Elisabeth & Andreas Schmied

Komponist / Manfred Plessl

Herstellungsleitung / Jakob Pochlatko, epo-film, Loredana Rehekampff, Samsara Film

Produktionsleitung / Bernhard Schmatz

Casting / Nicole Schmied Casting

Schnitt / Gerd Berner

Kamera / Xiaosu “Xax” Han & Andreas Thalhammer

Action-Unit Skiaufnahmen / Gerald Salmina / Planet Watch

Ton / Herbert Verdino

Ausstattung / Rudolf Czettel

Kostüm / Theresa Ebner-Lazek

Maske & SFX-Maske / Sam Dopona & Verena Eichtinger

Produktion / epo-film produktionsges.m.b.h., Samsara Filmproduktion GmbH.

Produzenten epo-film / Jakob Pochlatko, Dieter Pochlatko

Produzent*innen Samsara Film / Loredana Rehekampff, Andreas Schmied

Weltvertrieb / Picture Tree International

KLAMMER – CHASING THE LINE ist eine Produktion von epo-film und Samsara Film, hergestellt in Zusammenarbeit mit Servus TV, mit Unterstützung des Österreichischen Filminstituts (ÖFI), des Filmstandorts Austria (FISA), der Kärnten Werbung GmbH, dem ORF Film-/Fernsehabkommen, dem Filmfonds Wien, der Cine Tirol und der Carinthia Film Commission.

KLAMMER – CHASING THE LINE

startet am 28. Oktober 2021 im Verleih der Constantin Film

in den österreichischen Kinos.

