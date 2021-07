"Dance Moves by Lis" ermöglicht erstmals sehbeeinträchtigten Menschen die Lust am Polesport zu entdecken

Österreich (OTS) - Dance Moves by Lis engagiert sich mit einem ganz besonderen ehrenamtlichen Projekt bei der diesjährigen „Blinden und Sehbehindertensportwoche“ in Obertraun. Erstmalig wurde bei diesem Event der Polesport mit einem maßgeschneiderten Konzept angeboten. Dass eine akrobatische Trendsportart wie Poledance auch für sehbeeinträchtigte Menschen ohne weiteres möglich ist, stellten die zahlreichen TeilnehmerInnen unter dem malerischen Bergpanorama unter Beweis.

Scheinbar Unmögliches möglich zu machen ist schon seit der Gründung das erklärte Ziel von Dance Moves by Lis bei dem der Mensch immer im Mittelpunkt steht. „Mit unserem Engagement für den Österreichischen Behindertensportverband erfüllt sich für uns ein lang gehegter Herzenswunsch. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern der Sportwoche für das gemeinsame Tanzen, Schwitzen und Lachen und freuen uns schon jetzt auf viele weitere gemeinsame Projekte“ so die Gründer und Geschäftsführer André und Lis Perschel von Dance Moves by Lis.

Dance Moves by Lis wurde im August 2011 gegründet und ist damit Oberösterreichs erste und mit insgesamt 17 Standorten in Österreich und Deutschland die größte Poledance Ausbildungsstätte Österreichs. Unser Angebot beinhaltet neben klassischen Pole Dance Kursen auch Aerial Hoop, Chairdance sowie zahlreiche Wokshops mit dem Fokus auf der Kombination von Tanz und Fitness. Weitere Informationen unter dancemoves.at

