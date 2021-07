Olympische Sommerspiele 2020: Mit Zattoo keine Medaille verpassen

Wien (OTS) - Am Freitag, den 23. Juli ist es soweit: Dann starten die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Aufgrund der Zeitverschiebung werden viele Wettkämpfe nachts oder tagsüber bis zum Nachmittag im Fernsehen zu sehen sein. Um kein Highlight zu verpassen, bietet Zattoo mit dem Medaillen-Alarm eine hilfreiche Funktion für alle Olympia-Fans. Dieser informiert alle interessierten Nutzer tagsüber per Push-Nachricht, wenn es für die österreichischen Athleten um eine der begehrten Medaillen geht.

Ursprünglich sollten die Olympischen Spiele im Sommer 2020 stattfinden. Aufgrund der Corona-Krise beschloss das Internationale Olympische Komitee (IOC), sie auf dieses Jahr zu verschieben. Die Spiele werden nun vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 stattfinden. Austragungsort ist Tokio, die Hauptstadt Japans, welche zum zweiten Mal nach 1964 Gastgeber ist. In insgesamt 33 Sportarten, 51 Disziplinen und 339 Wettkämpfen geht es wieder um die begehrten Medaillen Gold, Silber und Bronze. Wie schon bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro, werden auch in Tokio wieder mehr als 10.000 Athleten aus aller Welt erwartet. Für Österreich werden in diesem Jahr 75 Athleten vom Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) entsendet, um sich in der Leichtathletik, beim Klettern, Segeln, Rudern oder Schwimmen zu messen.

Sommerspiele in bester Bildqualität

Die Wettkämpfe werden in Österreich beim ORF übertragen und können über Zattoo in HD-Qualität geschaut werden. Dabei streamen alle Nutzer, wie schon zur diesjährigen Europameisterschaft, auch bei den Olympischen Spielen auf allen Kanälen bei Zattoo mit einer geringen Latenz von nur noch rund 10 Sekunden auf den meisten Geräten, darunter Mobilgeräte mit Android Betriebssystem, im Webbrowser, am Fernseher über den Amazon Fire TV oder auf TV-Geräten mit Android TV.

Wettkämpfe mitverfolgen egal wann und wo

Tokio, als Austragungsort der Olympischen Spiele, liegt in einer anderen Zeitzone als Mitteleuropa, so dass der Zeitunterschied zu Österreich plus sieben Stunden beträgt. Deshalb sind die Wettkämpfe im österreichischen Fernsehen zwischen 1 Uhr nachts und 17 Uhr am Nachmittag zu sehen.

Alle, die während der Arbeit oder unterwegs bei olympischen Highlights einschalten möchten, können mit Zattoo ganz einfach überall mobil auf dem Smartphone oder Tablet die Olympischen Spiele streamen. Besonderen Komfort bietet die Bild-in-Bild-Funktion von Zattoo über den Webbrowser und in den mobilen Apps. So kann man nebenbei die Wettkämpfe live mitverfolgen, während man gleichzeitig arbeitet oder im Internet surft.

Auch Urlauber können mit Zattoo in diesem Sommer bei den Olympischen Spiele dabei sein. Egal ob am Strand auf Mallorca, beim Städtetrip nach Rom oder mit dem Wohnmobil an der Adriaküste: Mit Zattoo schauen Nutzer des Premium und Ultimate Abos bis zu 90 Tage am Stück ihr Fernsehen in der gesamten EU und damit auch in diesem Sommer alle olympischen Wettkämpfe in Tokio.

Abonnenten von Zattoo Ultimate können mit der Replay- oder der Aufnahmefunktion die Wettkämpfe oder eine mögliche Medaille eines österreichischen Athleten auch am nächsten Morgen oder nach Feierabend mitverfolgen. Hier stehen jedem Nutzer zusätzlich 100 Aufnahmen zur Verfügung.

Mit dem Medaillen-Alarm keinen Sieg verpassen

Wie schon zu den Olympischen Winterspielen 2018 bietet Zattoo in diesem Jahr auch für seine Nutzer in Österreich den Medaillen-Alarm an. Sportbegeisterte Nutzer erhalten einmalig eine In-App-Nachricht im Vorfeld der Sommerspiele in der sie den Erhalt des Medaillen-Alarm bestätigen können. Tagsüber bekommen dann alle die, die den Medaillen-Alarm abonniert haben, eine Push-Benachrichtigung, sobald es spannend wird und die österreichischen Athleten kurz vor der entscheidenden Medaillen-Chance stehen. Die allgemeine Push-Funktion bzw. die Benachrichtigung zu Programmtipps und Infos muss hierzu ebenfalls über die Einstellungen in der Zattoo App aktiviert sein. Sobald während der Wettkämpfe die Benachrichtigung auf dem Display erscheint, brauchen Nutzer nur noch die Meldung anklicken und gelangen über den Push direkt in den Live-Stream. So verpassen Zattoo Nutzer keine Highlights bei den diesjährigen Sommerspielen und können den Medaillen-Moment live miterleben.

