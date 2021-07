willhaben und IMMOunited nehmen Österreichs Seeimmobilien ins Visier

Die meisten Seegrundstücke wechselten am Traunsee, Neusiedler See und Wörtersee den Besitzer

Das höchste Transaktionsvolumen in den letzten fünf Jahren gab es am Wörthersee

Die teuerste Immobilie wurde um 14 Mio. Euro (Wörthersee) verkauft

Die Immobilienplattform willhaben hat gemeinsam mit den Grundbuchexperten von IMMOunited die Transaktionszahlen und Top-Deals der letzten fünf Jahre an den sieben beliebtesten Seen Österreichs analysiert. Dabei ergaben sich interessante Einblicke in das Transaktionsgeschehen von Wohnimmobilien und Grundstücken am Wörtersee, Millstätter See, Ossiacher See, Neusiedler See, Attersee, Traunsee und Mondsee – inklusive der Gemeinden, die sich um diese Seen befinden.

So gab es rund um den Traunsee (Oberösterreich) die meisten Transaktionen sowie am Wörtersee (Kärnten) die gesamt höchste Transaktionssumme von 2016 bis 2020. Die größte Preissteigerung bei Wohnimmobilien in diesem Zeitraum gab es am Neusiedler See (97 %) und am Ossiacher See (80 %) – diese sind u. a. auf die zahlreichen Bauträgerprojekte direkt am See zurückzuführen.

Spitzenreiter bei der teuersten Immobilientransaktion war 2020 der Kärntner Wörthersee: Um 14 Mio. Euro wechselte ein Gebäude in Pörtschach am Wörthersee den Besitzer. Das teuerste Einfamilienhaus wurde, ebenfalls in Pörtschach am Wörthersee, um 8,5 Mio. Euro verkauft, die teuerste Wohnung ging um 4,7 Mio. Euro in Gmunden am Traunsee an einen neuen Eigentümer.

„Die Nachfrage nach Seegrundstücken war immer schon massiv, weshalb auch das Angebot eher gering und die Preise für verfügbare Seeimmobilien relativ hoch sind. Ein Faktor, der wesentlichen Einfluss auf die Attraktivität einer Seeregion hat, ist das Angebot an verfügbaren Wohn- und Arbeitsflächen“, erklärt Judith Kössner, Head of Immobilien bei willhaben.

Hier die Ergebnisse der österreichweiten Analyse:

Die meisten Seeimmobilien-Transaktionen von 2016 bis 2020 (absolut):

2.449 am Traunsee (Oberösterreich) 2.247 am Neusiedler See (Burgenland) 1.806 am Wörtersee (Kärnten) 1.278 am Attersee (Oberösterreich) 1.057 am Ossiacher See (Kärnten) 991 am Millstätter See (Kärnten) 649 am Mondsee (Oberösterreich)

Die größten Seeimmobilien-Transaktionsvolumina von 2016 bis 2020

860 Mio. Euro am Wörthersee (Kärnten) 672 Mio. Euro am Traunsee (Oberösterreich) 432 Mio. Euro am Attersee (Oberösterreich) 368 Mio. Euro am Neusiedler See (Burgenland) 272 Mio. Euro am Ossiacher See (Kärnten) 230 Mio. Euro am Mondsee (Oberösterreich) 222 Mio. Euro Millstätter See (Kärnten)

Das Transaktionsvolumen der sieben Seeregionen 2020

208 Mio. Euro am Wörthersee (Kärnten) 161 Mio. Euro am Traunsee (Oberösterreich) 99 Mio. Euro am Neusiedler See (Burgenland) 67 Mio. Euro am Ossiacher See (Kärnten) 67 Mio. Euro am Attersee (Oberösterreich) 45 Mio. Euro Millstätter See (Kärnten) 36 Mio. Euro am Mondsee (Oberösterreich)

Top 10 teuerste Seeimmobilien-Transaktionen 2020

14 Mio. Euro, Gebäude in Pörtschach am Wörthersee (Kärnten) 8,5 Mio. Euro, Einfamilienhaus in Pörtschach am Wörthersee (Kärnten) 8,4 Mio. Euro, Gebäude in Pörtschach am Wörthersee (Kärnten) 5,0 Mio. Euro, Gebäude in Pörtschach am Wörtersee (Kärnten) 4,7 Mio. Euro, Wohnung in Gmunden/Traunsee (Oberösterreich) 4,7 Mio. Euro, Wohnung in Krumpendorf am Wörthersee (Kärnten) 4,7 Mio. Euro, Grundstück in Maria Wörth/Wörthersee (Kärnten) 4,6 Mio. Euro, Landhaus am Mondsee (Oberösterreich) 4,2 Mio. Euro, Doppelhaushälfte in Nußdorf am Attersee (Oberösterreich) 3,8 Mio. Euro, Einfamilienhaus in Unterach/Attersee (Oberösterreich)



Methodik

Für die Auswertung wurden über 10.000 realisierte Transaktionen aus den politischen Gemeinden rund um die genannten Seen im Zeitraum 2016 - 2020 ausgewertet.

