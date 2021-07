Champions-League- und Conference-League-Quali mit Rapid und Austria live in ORF 1

Am 20. Juli ab 20.15 Uhr Rapid – Sparta Prag, am 22. Juli um 17.50 Uhr Austria – Breidablik

Wien (OTS) - Nach der EURO nimmt der heimische Fußball im ORF wieder Fahrt auf: Nach der ersten Runde im ÖFB-Cup (ORF 1 und OSP zeigten dazu gleich fünf Spiele live) geht es am 20. Juli 2021 mit den Qualifikations-Runden im internationalen Klubfußball weiter. So trifft Rapid am Dienstag, dem 20. Juli, ab 20.15 Uhr live in ORF 1 in der 2. Runde der Champions-League-Quali auf Rekordmeister Sparta Prag. Die Kommentatoren sind Michael Bacher und Helge Payer, im Studio analysieren Christian Diendorfer und Herbert Prohaska.

Am Donnerstag, dem 22. Juli, feiert dann die UEFA Conference League ihre Premiere und die Wiener Austria trifft dabei daheim auf Breidablik aus Island. ORF 1 überträgt live ab 17.50 Uhr, Kommentator ist Michael Bacher, sein Kokommentator Helge Payer, Präsentator ist Christian Diendorfer.

Fix im ORF-Programm ist übrigens auch das Rückspiel von Rapid am 28. Juli in Prag. ORF 1 überträgt wieder ab 20.15 Uhr live.

Die TV-Übertragungen werden auch als Live-Stream via ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten, nachträglich auch via Video-on-Demand.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at