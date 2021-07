ISOVER, RIGIPS und WEBER Terranova werden eine Gesellschaft

Zusammenführung mit Vision

Bad Aussee (OTS) - Die Unternehmen der Saint-Gobain-Baustoffgruppe werden in einer Gesellschaft zusammengeführt: Ab sofort firmieren ISOVER, RIGIPS und WEBER Terranova als Saint-Gobain Austria GmbH. „ Damit können wir unsere Vision einer effizienten und zukunftsweisenden Organisation besser umsetzen, unsere Kompetenzen strategisch neu bündeln und unsere Marken stärken “, erklärt CEO Peter Giffinger, über die Hintergründe der Verschmelzung. „ Die Betriebsstandorte Bad Aussee, Puchberg, Stockerau und Wien sowie unsere starken Marken ISOVER, RIGIPS, WEBER, DEITERMANN und KAIMANN bleiben unverändert bestehen .“

Das Zusammenwachsen von ISOVER, RIGIPS und WEBER Terranova ist ein Prozess, der schon rund drei Jahre andauert. Eine Zielsetzung dabei ist, unsere Zielgruppen mit markenübergreifenden Systemlösungen zu servicieren. Kürzlich wurde beispielsweise von WEBER mit webertherm freestyle GW ein innovatives Kooperationsprojekt mit einem ISOVER Glaswollkern gelauncht, oder viele RIGIPS Trockenbaukonstruktionen sind mittlerweile gemeinsam mit ISOVER Dämmstoffen geprüft u.v.m. Ein weiterer Zusatznutzen für unsere Kunden ist die Erweiterung des Angebotes: So wurde beispielsweise das RIGIPS Produktportfolio für Maler um eine Range von Ready-Mix-Produkten und Farben von WEBER ergänzt. „Die neue Struktur erlaubt uns, durch bessere Zielgruppenorientierung unsere Serviceleistungen punktgenau an den Kunden zu bringen“, so Giffinger.

„ Auch den Zukunftsthemen Nachhaltigkeit und Klimaschutz wollen wir uns hinkünftig mit vereinten Kräften widmen, um das Saint-Gobain Ziel «Klimaneutralität bis 2050» zu erreichen und unseren Beitrag für die aktuellen Herausforderungen der Gesellschaft zu leisten “, so Giffinger. Saint-Gobain fasst dieses ehrgeizige Ziel unter dem Motto «Making the world a better Home» zusammen.

