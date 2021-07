Erster Goldsparplan von GOLDINVEST erhältlich

WIEN (OTS) - Der Edelmetallhändler GOLDINVEST hat einen Gold-Sparplan auf den Markt gebracht und bietet damit die Möglichkeit, schon mit kleinen monatlichen Beträgen in Gold zu investieren.

In Gold zu investieren, bedarf keines großen Vermögens, wenn es aber mehr sein soll als ein paar Mini-Barren /Münzen, muss man schon mehr auf der Seite haben. Für all jene, die langfristig auf ein größeres Edelmetalle Investment sparen möchten, oder auch nur durch regelmäßige Kursschwankungen glätten möchten, hat der Edelmetallhändler GOLDINVEST nun einen GOLDSPARPLAN als neues Anlageprodukt auf den Markt gebracht.

„Ein voll Digitalisierter Goldsparplan, der von zuhause Abgeschlossen werden kann und bequem monatlich / quartalsweise / jährlich / flexibel gespart werden kann“, erläutert Gernot Hinteregger, Geschäftsführer von GOLDINVEST Edelmetalle.

Den Traum vom Gold Schritt für Schritt erfüllen

Der GOLDINVEST Goldsparplan ermöglicht jeden Käufer den Goldbesitz. Damit hat jeder, auch mit kleinen Sparbeträgen, die Möglichkeit, sich den Traum vom eigenen Goldbarren zu erfüllen. Weiteres kann bequem zwischen den Edelmetallen getauscht werden zu den aktuellen Spot Kursen. Weiteres bietet der Goldsparplan, wenn es unsere Kunden wünschen eine monatliche Auszahlung, die der Kunde Individuell seines Edelmetallguthabens anpassen kann.

Einmal im Monat Goldkäufe, check per Login

Beim Goldsparplan wird jeweils zum Kaufwunsch des Kunden nach Geldeingang in der Regel ein fixer Betrag von den GOLDINVEST-Experten zum aktuellen Kurs in Gold investiert. Dieses so über die Zeit angesparte Geld, in Form von Edelmetall, wird im Depot verwahrt. Anleger können jederzeit einsehen, wie viel Geld und welche Goldmenge bis zum jeweiligen Zeitpunkt angespart wurde. Möglich ist das über ein personalisiertes Login auf der GOLDINVEST Sparplan Website.



Goldsparer werden Eigentümer von zertifiziertem Gold



Die monatliche Mindestsparrate beträgt 50 Euro und kann jederzeit erhöht werden. Weiteres sind zusätzliche Sonderzahlungen jederzeit möglich, so GOLDINVEST Geschäftsführer Hinteregger. Das jeweilige Edelmetall ist von der „London Bullion Market Association (LBMA)“ geprüft und beglaubigt.

Keine Kündigungsfrist und in Gold oder bar auszahlbar

Sparer sind mit diesem Investment flexibel. Der Goldsparplan ist unbefristet und kann jederzeit ohne Angaben von Gründen beendet werden. Hinteregger: „Es ist somit jederzeit möglich, über das angesparte Gold sofort zu verfügen.“

Weiterer Kursanstieg erwartet

Edelmetalle sind eine ausgezeichnete Anlageform für eine langfristige Vermögensabsicherung. Wir sehen für Edelmetalle auch in Zukunft eine positive Entwicklung, deshalb besteht die Chance mit den angesparten Edelmetallen eine attraktive Rendite zu erzielen“, sagt Hinteregger voraus.

Der GOLDINVEST Goldsparplan kann seit Anfang MÄRZ 2020 an jeden GOLDINVEST Standort abgeschlossen oder online abgeschlossen werden mittels TAN verfahren.

Weitere Informationen zum Goldsparplan und die Möglichkeit des Abschlusses finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

GOLDINVEST Edelmetalle GmbH

Ansprechpartner: Gernot Hinteregger

Sitz: : Seilerstätte 15, 1010 WIEN

Tel.: +43 (1) 888 05 100 – 31

Fax: +43 (1) 888 05 100 – 50

Email: office @ goldinvest.at