Behördenaufruf nach infizierter Person in Lustenauer „Sender“-Lokal

Land geht von rund 370 Kontaktpersonen aus – Wer von Samstag (10. Juli) auf Sonntag (11. Juli) die Lokalität besucht hat, soll sich im Internet als Kontaktpersonen melden

Bregenz/Lustenau (OTS) - (VLK) – Nachdem sich im Lustenauer Nachtlokal „Sender“ von Samstag (10. Juli) auf Sonntag (11. Juli) eine mit Corona infizierte Person aufgehalten hat, wenden sich die Vorarlberger Gesundheitsbehörden mit dem dringenden Aufruf an alle anderen Gäste in diesem Zeitraum, sich als Kontaktperson zu melden. Das ist im Internet auf der Seite www.vorarlberg.at/coronakontakt möglich. Im Falle der infizierten Person sei die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden, geben Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher und der Leiter des Infektionsteams, Herbert Vith, bekannt.

Es sei wichtig, jetzt schnell zu handeln, damit das gesundheitliche Risiko so gering wie möglich gehalten werden kann und weitere COVID-19-Ansteckungen verhindert werden, betont der Sanitätsdirektor: „Alle Personen, auch wenn sie sich in der Lokalität vielleicht gar nicht registriert haben, werden dringend ersucht, sich im Internet als Kontaktperson zu melden – auch dann, wenn bisher keine Symptome aufgetreten sind“. Das entsprechende Formular ist im Internet unter www.vorarlberg.at/coronakontakt abrufbar. In weiterer Folge kann eine PCR-Testung vereinbart werden, erläutert Herbert Vith das Prozedere.

Daneben steht auch die Nummer +43 (0)5574/511-28007 zur Verfügung, um direkt mit dem Infektionsteam des Landes in Verbindung zu treten.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Vorarlberger Landesregierung

+43 5574 511 20145

presse @ vorarlberg.at

http://www.vorarlberg.at/presse

+43 664 6255669

+43 664 6255102