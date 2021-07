Einladung: Film- und Fotoaufnahmen - Eröffnung Bregenzer Festspiele, am Mittwoch, 21. Juli 2021

Film- und Fotoaufnahmen - Eröffnung Bregenzer Festspiele, am

Mittwoch, 21. Juli 2021



E I N L A D U N G



Anlässlich der Eröffnung der Bregenzer Festspiele am Mittwoch, 21.

Juli 2021, werden junge Vorarlberger Trachtenträger:innen um ca.

10:05 Uhr beim Haupteingang des Festspielhauses (Platz der Wiener

Symphoniker) Blumengrüße an die Ehrengäste überreichen (bei

Regenwetter findet die traditionelle Blumenübergabe im Parkstudio

des Festspielhauses statt). Akkreditierten Medienvertreter:innen

wird die Möglichkeit von



F I L M- U N D F O T O A U F N A H M E N



geboten.



WICHTIG:

• Um größtmögliche Sicherheit für alle Beteiligten zu

gewährleisten, kommt die 3-G-Regel „getestet - geimpft – genesen“

zur Anwendung; die entsprechenden Nachweise (gültiges Test-, Impf-

bzw. Genesungszertifikat) sind mitzuführen und werden kontrolliert.

• Um einen geordneten Ablauf sicherzustellen, ist den

Anweisungen der vor Ort eingesetzten Mitarbeiter:innen unbedingt

Folge zu leisten.

• Erforderlich ist eine entsprechende Akkreditierung. Bis

spätestens Dienstag, 20. Juli 2021, 18:00 Uhr, sind Anmeldungen via

E-Mail an presse @ vorarlberg.at möglich.



Datum: 21.7.2021, um 10:05 Uhr



Ort:

Bregenzer Festspiele Haupteingang (Platz der Wiener

Symphoniker)

Bregenz



