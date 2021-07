16., 17. Bezirk: Heigerleinstraße, Weinheimergasse, Ottakringer Straße, Paltaufgasse - Lückenschluss im Hauptradverkehrsnetz

Wien (OTS) - Im 16. beziehungsweise 17. Bezirk wird eine neue Radverbindung vom 18. Bezirk bis in den 14. Bezirk geschaffen. Die Route wird im Bereich Heigerleinstraße, Weinheimergasse, Ottakringer Straße und Paltaufgasse verlaufen. Um diese neue Radverbindung realisieren zu können beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 20. Juli 2021, mit Umbauarbeiten in Heigerleinstraße, Weinheimergasse, Ottakringer Straße und Paltaufgasse.

Details und Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten erfolgen sowohl tagsüber als auch nachts. Der Fuß- und Radverkehr sowie der öffentliche Verkehr wird aufrechterhalten. Die Zufahrten zu den Garagen ist jederzeit möglich.

Ottakringer Straße und Paltaufgasse



In der Ottakringer Straße von Weinheimergasse bis Paltaufgasse sowie in der Paltaufgasse von Ottakringer Straße bis zur Thaliastraße wird ein baulicher Zwei-Richtungs-Radweg errichtet. Hiefür werden die Gehsteige der Paltaufgasse auf Seite der ungeraden Hausnummern umgebaut. In den Kreuzungsbereichen Ottakringer Straße/Paltaufgasse und Ottakringer Straße Weinheimergasse werden zur Erhöhung der Verkehrssicherheit Fahrbahnteiler errichtet. Zusätzlich wird ein Baum in der Paltaufgasse/Thaliastraße gepflanzt.

Während der Bauarbeiten wird die Ottakringer Straße zwischen Weinheimergasse und Paltaufgasse in Fahrtrichtung stadtauswärts für den motorisierten Verkehr als provisorische Einbahn geführt. Der stadteinwärtsführende motorisierte Verkehr wird über Enenkelstraße, Thaliastraße und Hettenkofergasse umgeleitet. Die Paltaufgase wird von Thaliastraße bis und in Richtung Ottakringer Straße für den motorisierten Verkehr als Einbahn geführt, welche auch nach den Bauarbeiten aufrecht bleibt.

Heigerleinstraße

In der Heigerleinstraße von Alszeile bis Arnethgasse wird eine fahrradfreundliche Straße realisiert. Neben diversen Fahrbahnanhebungen – zur Reduzierung der Geschwindigkeit – werden zur Verbesserung der Sichtbeziehungen Gehsteigvorziehungen errichtet. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit werden zwischen Arzbergergasse und Hernalser Hauptstraße Fahrbahnteiler gebaut. Zwischen Seeböckgasse und Wilhelminenstraße entstehen Grünflächen mit Sitzgelegenheiten zum konsumfreien Verweilen sowie zwei Wasserhydranten und im Kreuzungsbereich mit der Gräffergasse wird ein Baum gepflanzt.

Während der Bauarbeiten wird die Heigerleinstraße zwischen Halirschgasse und Gräffergasse für den Verkehr gesperrt. Der Radverkehr führt über Dittersdorfgasse, Schultheßgasse und Alszeile.

Als Ergänzung des Projektes wird in der Degengasse, im Sackgassenbereich bei der S-Bahn, eine FußgängerInnenzone geschaffen, die mit hellen Betonsteinen gepflastert wird. Grünflächen mit zwei Bäumen sowie diverse Sitzmöglichkeiten, ein Trinkbrunnen und eine neue Fahrradabstellanlage komplettieren den neuen Mikrofreiraum.

Örtlichkeit der Baustelle: 16., 17., Heigerleinstraße, Weinheimergasse, Ottakringer Straße, Paltaufgasse

Baubeginn: 20. Juli 2021

Geplantes Bauende: 1. Oktober 2021



Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

