Therme Wien: Den Sommer weiterhin sicher genießen

Wien (OTS/RK) - Mit dem „Sommer-Genuss-Ticket“, dem „Relax! Tagesurlaub“ und vielen anderen Angeboten wird der Sommer in der Therme Wien, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, zum vollen Genuss. Außerdem gilt bis 31. August 2021 der beliebte Sommertarif, egal bei welchem Wetter!

Endlich Sommer! Freischwimmen und die warmen Temperaturen genießen, Kopf und Körper in Balance bringen und sich rundum wohlfühlen – denn die Therme Wien hat mit ihrem Sicherheitskonzept an alles gedacht.

Das Ticket für alle Genießer*innen

Im Freien findet man seine Balance schnell wieder. „Sommer-Genuss-Ticket“ heißt das Sommer-Service mit einem eigenen, exklusiven Bereich im Garten der Inspiration. Um nur 38,90 Euro erhalten die Gäste einen garantierten Tagesthermeneintritt mit Kästchen, eine reservierte Liege mit Schirm im exklusiven Liegebereich, ein Leih-Badetuch für den Tag und einen 15 Euro Gastrogutschein inklusive Liegenservice im Garten der Inspiration.

Mit dem Relax! Tagesurlaub entspannen

Zur Ruhe kommen. Einen ganzen Tag lang voll Entspannung und Erholung in der modernsten Stadttherme Europas erleben. Körper und Seele in Balance bringen, sich vom Alltag freispielen. Das „Rundum sorglos“-Premiumpaket „Relax! Tagesurlaub“ verwöhnt von Kopf bis Fuß.

Das Paket lockt im Sommer mit der Relax! Terrassenlounge, wo bequeme Liegen, viel Platz und ein herrlicher Ausblick in die Natur auf die Gäste warten. Rabatte bei Treatments und im Shop, ein Gourmetgutschein sowie Relax! Refreshments um 11.00 und 15.00 Uhr sorgen für wunschlose Zufriedenheit. Beim Check-in erhalten die Gäste einen ganzen Leih-Badekorb für den Tag gefüllt mit Badesandalen als Geschenk, einem kuscheligen Bademantel, zwei Badetüchern und vielem mehr. Das Premiumpaket kostet aktuell nur 65 Euro. Aber auch nach einem arbeitsreichen Tag kann man sich ab 16.00 Uhr mit Relax! Afternoon (ab 39 Euro) erholen.

Picknick im Himmelbett

Im siebten Himmel zu sein ist in der Therme Wien gleich zehnmal möglich. Zehn Himmelbetten stehen umgeben von duftenden Sträuchern abseits vom Trubel. Das beim Check-in ausgewählte Genuss-Kisterl (auch vegetarisch) wird direkt ans Bett serviert. Ein Himmelbett für 2 Personen ist schon ab 45 Euro verfügbar (zzgl. Thermeneintritt).

Sommertarif – bei jedem Wetter

Auch in diesem Jahr gilt bis 31. August wieder der Sommertarif, unabhängig von der Wettersituation:

Montag - Freitag:

Tageskarte Erwachsene 24,50 Euro statt 30,50 Euro

Tageskarte Jugendliche 17,50 Euro statt 19,60 Euro

Tageskarte Kinder 17 Euro statt 19,10 Euro



Samstag, Sonntag & Feiertag:

Tageskarte Erwachsene 25,50 Euro statt 31,50 Euro

Tageskarte Jugendliche 18 Euro statt 20,10 Euro

Tageskarte Kinder 17,50 Euro statt 19,60 Euro



Sicherheitsmaßnahmen

Die Gesundheit aller Gäste sowie der Mitarbeiter*innen steht in der Therme Wien stets an erster Stelle. Es wird auch in den kommenden Wochen um besondere Achtsamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme ersucht. Behördlich weiterhin vorgegeben sind die Umsetzung und Kontrolle der „3-G-Regel“ und die Registrierungspflicht für Gäste vor dem Check-in in die Therme. Im Sinne der COVID-Prävention wird empfohlen, die mittlerweile gut gelernten Sicherheitsmaßnahmen weiter umzusetzen.

Thermeneintritt online buchen

Den Eintritt in die Therme Wien kann man jetzt vorab online buchen und sich damit für einen bestimmten Tag einen garantierten Platz sichern: www.thermewien.at/smartbooking

