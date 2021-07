Betreutes Wohnen erstmals ISO-zertifiziert

Wien/Eichgraben/Brunn am Gebirge (OTS) - Die Barmherzige Schwestern Pflege GmbH ist eine der ersten Einrichtungen in Österreich mit ISO-zertifiziertem Betreuten Wohnen und sichert damit gleichbleibende Qualität durch externe Prüfung. Das gesamte Angebot an den drei Standorten (Wien-Liesing, Brunn am Gebirge & Eichgraben), das Management und die christliche Unternehmenskultur waren Teil des umfassenden Audits.

„ Die ISO-Zertifizierung war für uns ein weiterer wichtiger Schritt zur Sicherung unseres hohen Qualitätsanspruches im Betreuten Wohnen. Ein großes Dankeschön gilt dabei unseren Mitarbeitenden. Mit ihrem großen Engagement, ihrem liebevollen Umgang und ihrem Fachwissen leisten sie jeden Tag großartige Arbeit in unseren Häusern, damit sich unsere Bewohnenden wohl und sicher fühlen können “, freut sich Thomas Tesar, Leiter Betreutes Wohnen der Barmherzige Schwestern Pflege GmbH. Nach den Pflegehäusern St. Katharina in Wien-Mariahilf und St. Louise in Maria Anzbach (NÖ) ist der Geschäftsbereich Betreutes Wohnen die dritte erfolgreiche Zertifizierung in der Barmherzige Schwestern Pflege GmbH.

Für die Zertifizierung wurde im Betreuten Wohnen ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt. „ Damit überprüfen und sichern wir regelmäßig die Qualität unserer Arbeitsabläufe und unserer Betreuungsleistungen. ISO ist ein weltweit bekannter und bewährter Standard, um diese Systeme auszuzeichnen “, erklärt Maria Rottensteiner, Leiterin des Qualitätsmanagements in der Barmherzige Schwestern Pflege GmbH.

Was bringt die ISO-Zertifizierung im Betreuten Wohnen?

Mit der ISO-Zertifizierung ist sichergestellt, dass die Bewohnenden an den drei verschiedenen Standorten des Betreuten Wohnens der Barmherzige Schwestern Pflege GmbH (Wien-Liesing, Brunn am Gebirge und Eichgraben) die gleiche hochwertige Betreuung erhalten. Bewohnende, die sich für eines der Betreuten Wohnhäuser der Barmherzige Schwestern Pflege GmbH entscheiden,

haben zudem die Sicherheit, dass die Betreuung stetig überprüft und verbessert wird. Ebenso geben die festgelegten und transparenten Kriterien den Mitarbeitenden mehr Sicherheit in der täglichen Pflege und Betreuung. Zudem bleibt wertvolles Wissen erhalten, wenn jemand durch Krankheit länger ausfällt oder in Pension geht.

„ Es ist uns wichtig, unsere Bewohnenden gut zu versorgen und auf einem hohen Standard zu pflegen und zu betreuen. Mit Hilfe der ISO-Standards können wir das allen unseren Bewohnenden garantieren. Daher sind wir sehr stolz, mit unseren ISO-zertifizierten Betreuten Wohnhäusern Vorreiterin in Österreich zu sein “, erklärt Jana Bockholdt, Geschäftsführerin der Barmherzige Schwestern Pflege GmbH.

Mitarbeitende sind top engagiert

Bei der Zertifizierung ist den externen Auditor*innen besonders aufgefallen, dass die Mitarbeitenden viel persönlichen Einsatz in ihre tägliche Arbeit in den Einrichtungen für Betreutes Wohnen der Barmherzige Schwestern Pflege GmbH stecken. Arbeitsabläufe und –strukturen sind sehr gut eingeführt, eine familiäre Atmosphäre die zum Wohlfühlen einlädt ist in den betreuten Wohneinrichtungen spürbar.

Im Laufe des Prozesses zeigten sich auch Herausforderungen und Bereiche, in denen sich das Unternehmen noch weiter verbessern kann. Das Betreuungsprogramm wird an den unterschiedlichen Standorten ganz individuell an die persönlichen Bedürfnisse und Wünsche der Bewohnenden angepasst. Dadurch ist es umso herausfordernder, einheitliche Kriterien für das Angebot festzulegen und diese auch einzuhalten. Der erste große Schritt ist mit der erfolgreichen Zertifizierung geschafft. Ab nun folgen jährliche Audits mit externen Expertinnen und Experten und eine Verlängerung des Zertifikates alle drei Jahre.

Qualitätssicherung auch in den Pflegehäusern

Die Pflegehäuser der Barmherzige Schwestern Pflege & Wohnen in Wien-Mariahilf und Maria Anzbach in Niederösterreich sind bereits seit 2017 ISO-zertifiziert. Auch hier hat man sich zu dem Schritt entschieden, um die hohe Qualität der Pflege und Betreuung in den Häusern nachzuweisen und weiterhin sicherzustellen.

Bildtext: Thomas Tesar, Leiter Betreutes Wohnen und Maria Rottensteiner, Leiterin Qualitätsmanagement

Fotocredit: Barmherzige Schwestern Pflege GmbH / Alek Kawka

Bildtext: Das DIN EN ISO 9001:2015 Zertifikat bestätigt, dass in den Pflegehäusern und im Betreuten Wohnen der Barmherzige Schwestern Pflege GmbH ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt wurde und angewendet wird.

Fotocredit: Barmherzige Schwestern Pflege GmbH

Bildtext: Besonders hervorgehoben wurden bei der Überprüfung der persönliche Einsatz der Mitarbeitenden und ihre fürsorgliche und familiäre Betreuung der Bewohnenden.

Fotocredit: Barmherzige Schwestern Pflege GmbH / Alek Kawka

