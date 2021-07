Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 16.7.: Der Kultur-Konzern

Wien (OTS) - Max Nicholls berichtet in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 16. Juli um 9.42 Uhr in Ö1 über die Salzburger Festspiele, die nicht nur eine bedeutende Kulturinstitution sind, sondern auch Arbeitgeber tausender Menschen und Umsatzbringer für die gesamte Region.

Die Salzburger Festspiele werden heuer 101 Jahre alt. Während es im vergangenen Jubiläumsjahr Corona-bedingt nur ein Minimalprogramm unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen gegeben hat, dürfen heuer alle rund 200.000 Karten verkauft und alle etwa 170 Theater-, Oper- und Konzertveranstaltungen durchgeführt werden. Laut einer Wertschöpfungsstudie der Wirtschaftskammer Salzburg schaffen die Festspiele alljährlich direkt und indirekt eine Wertschöpfung von 215 Millionen Euro und sichern damit 3.400 Vollzeitarbeitsplätze. Während sich die Salzburger Gastronomie und Hotellerie also auf umsatzstarke Wochen freuen, ist es für kleinere Kulturprojekte schwierig, im Schatten der Festspiele zu überleben.

