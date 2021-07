Rund und süß – die Wachauer Marille hat jetzt Hochsaison

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 24. Juli 2021 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Die Wachau in Niederösterreich ist nicht nur für den Wein bekannt, sondern auch für den Marillenanbau. 100.000 Marillenbäume gibt es in der Wachau, und jetzt haben die orange-leuchtenden Früchte Hochsaison. Geerntet wird selektiv und per Hand – eine sehr zeitaufwändige Arbeit. Rund 220 Marillenbauern in 21 Gemeinden der Region bewahren den kulinarischen Schatz, die Wachauer Marille mit geschützter Ursprungsbezeichnung. Wir haben den Obmann des Vereins Wachauer Marille beim Erntebeginn begleitet und schauen uns auch an, wie die klassischen Wachauer Marillenknödel zubereitet werden. Ein traditionelles Schmankerl aus der Region, das jetzt mit den frischen Früchten besonders beliebt ist.

Weitere Themen von "Land und Leute" am 24. Juli:

*Regionalladen des Jahres.

In Niederösterreich gibt es eine Vielfalt an Regionalläden. Die besten wurden jetzt im Rahmen des "So schmeckt NÖ"-Wettbewerbs ausgezeichnet. Wir haben zwei Gewinner in St. Leonhard am Forst und in Hollabrunn besucht – eine Reportage aus Niederösterreich.

*Bäuerinnen kochen online

Mit Online-Kochkursen gehen Kärntner Seminarbäuerinnen neue Wege – vom Brotbacken über Kärntner Nudeln bis hin zur Rindfleischküche und pfiffigen Desserts. Mit den Online-Workshops können auch Anfängerinnen und Anfänger durchstarten.

*Yoga auf der Alm

Am Lambacherhof in Murau in der Steiermark kann man sich gleich doppelt erholen – mit einem Urlaub auf der Alm und mit Yoga. Wie Yoga auf der Alm funktioniert, haben wir uns angeschaut.

*Wildfang in der Dose

Bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts bewirtschaftet Familie Höplinger aus St. Wolfgang ihr Fischereirecht am Wolfgangsee. Typisch sind Reinanken und Saiblinge - diese Wildfangspezialitäten gibt es jetzt auch in der Dose, das ist einzigartig in Österreich.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572