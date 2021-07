ifainvest.at: „4,25% Klosterpark Salzburg Anleihe 2020 bis 2023“ vollständig platziert

Erneuter Erfolg der österreichischen ifainvest.at

„4,25% Klosterpark Salzburg Anleihe 2020 bis 2023“ zu 100% platziert

Anleger investieren 10 Mio. Euro

Erneuter Platzierungserfolg bei ifainvest.at: Die Unternehmensanleihe „4,25% Klosterpark Salzburg Anleihe 2020 bis 2023“ (ISIN: AT0000A2GLL7) wurde zu 100% platziert. Anleger haben insgesamt 10 Mio. Euro investiert, die Mindestzeichnung lag bei 100.000 Euro. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Zeichnungsvolumen einmal aufgestockt und die Anleihe nun vorzeitig geschlossen. Durch Beteiligung an der Anleihe hatten Investoren die Möglichkeit, am einzigartigen Projekt Klosterpark in Salzburg mitzuwirken. Sie profitieren von der attraktiven Verzinsung in Höhe von 4,25% p.a. fix und erhalten zudem exklusiv und noch vor offiziellem Verkaufsstart Informationen zu den Wohnungsangeboten des Projekts. Die Zeichnung erfolgte über ifainvest.at. Emittentin der Unternehmensanleihe ist die Planquadr.at Klosterpark Holding GmbH, eine Gesellschaft von Planquadr.at und SORAVIA.

Das Projekt Klosterpark liegt in einmaliger Lage im Salzburger Nonntal, zu Fuß nur drei Minuten von der Salzburger Altstadt. Grün und zentrumsnah zählt Nonntal zu den beliebtesten Wohngegenden Salzburgs. Das bestehende Kloster St. Josef wird saniert und umgebaut. Auf einer Fläche von rund 10.500 m² entstehen ein Boutique-Hotel und elegante, servicierte Eigentumswohnungen. Zeitgleich mit dem Umbau des Klosters werden die am Gelände bestehenden Gebäude für Schule und Kindergarten modernisiert.

Kurz- bis mittelfristige Laufzeit & nachgefragte Assetklasse Immobilien

In Zeiten von Niedrig- und Negativzinsen sind Anleihen mit fester Verzinsung und kurz- bis mittelfristiger Laufzeit stark nachgefragt. IFA Invest ermöglicht Beteiligungen an attraktiven Immobilienprojekten und renommierten Unternehmen dieser Branche. Ein Investment auf IFA Invest ist – dank starker Partner und seriöser Emittenten – eine attraktive und hochwertige Alternative zu Crowdfunding und Bankenveranlagung. Die Anleihen können exklusiv über ifainvest.at oder offline bei der IFA Invest GmbH gezeichnet werden, richten sich an gehobene Anleger und starten bei einer Beteiligung ab 10.000 Euro.

Vor kurzem wurden auf ifainvest.at zwei neue Anleihen zur Zeichnung geöffnet: Die „SoBestand Austria 01 | 4,125% Anleihe“ bietet Anlegern die Möglichkeit, mittelfristig zu investieren und gleichzeitig von der Sicherheit der Verpfändung der Gesellschaftsanteile der Liegenschaftseigentümerin und Emittentin als ertragsgenerierende Immobiliengesellschaft sowie dem langfristigen Pachtvertrag der Bestandsimmobilie in Linz zu profitieren. Die Mindestzeichnung liegt bei 100.000 Euro.

Die „ProReal Secur 1 | 5,75% Anleihe“ stellt eine Alternative zu klassischen Immobilieninvestments dar: Eine kurzläufige Anleihe, die in Projektentwicklungs-Liegenschaften im deutschsprachigen Raum investiert. Hier partizipieren Anleger von der Expertise des international erfolgreichen Projektentwicklers SORAVIA und tragen zur Schaffung dringend nötiger Immobilien bei. Die Mindestzeichnung liegt bei 10.000 Euro.

Über ifainvest.at

Die IFA Invest GmbH ermöglicht kurz- bis mittelfristige Investitionen in attraktive Immobilienprojekte und renommierte Unternehmen dieser Branche. Über ifainvest.at erhalten Anleger exklusiven Zugang zu Investmentchancen und Anleihen. Seit 2018 wurden über das österreichische Unternehmen IFA Invest GmbH mehr als 40 Mio. Euro veranlagt. IFA Invest GmbH ist eine 100% Tochter der IFA Institut für Anlageberatung AG und ein Unternehmen von SORAVIA. Soweit die IFA Invest GmbH Anlagevermittlung im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erbringt, ist sie als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG tätig und erbringt diese Dienstleistung ausschließlich für Rechnung und unter Haftung der DonauCapital Wertpapier GmbH, Passauer Str. 5, 94161 Ruderting. Vertragspartner des Kundens wird in diesem Fall ausschließlich die DonauCapital Wertpapier GmbH. www.ifainvest.at

Hinweise:

Diese Information stellt eine Marketingmitteilung der Planquadr.at Klosterpark Holding gemäß WAG und KMG dar. Diese Information ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung dar. Die 4,25% Klosterpark Salzburg Anleihe 2020 bis 2023 unterliegt gemäß Art. 1 Abs 4 lit d) Verordnung (EU) 2017/1129 nicht der Prospektpflicht. Eine Veranlagung in Schuldverschreibungen ist mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden.

Diese Information stellt eine Marketingmitteilung der SoHotel Linz GmbH gemäß WAG und KMG dar. Diese Information ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung dar. Die SoBestand Austria 01 | 4,125% Anleihe unterliegt gemäß Art. 1 Abs 4 lit d) Verordnung (EU) 2017/1129 nicht der Prospektpflicht. Eine Veranlagung in Schuldverschreibungen ist mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden.

Diese Information dient ausschließlich Werbe- und Informationszwecken. Sie stellt keine Anlageberatung dar und soll lediglich einen ersten Überblick über das Investitionsangebot der ProReal Secur 1 GmbH (Emittentin) geben. Es handelt sich bei dieser Information nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der dargestellten Emission. Maßgeblich für die Zeichnung der Inhaberschuldverschreibung ist ausschließlich der Wertpapierprospekt vom 04.11.2020, der unter www.proreal-secur.de veröffentlicht wurde und zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird. Es wird empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung für den Erwerb der Wertpapiere treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung vollends zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält detaillierte Informationen zu den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten sowie insbesondere auch zu den Risiken einer Investition. www.ifainvest.at

