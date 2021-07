Grüne Wien/Huemer: Anstellungsmodell für pflegende Angehörige muss bei Einkommen, Haftung und Arbeitsrecht klar geregelt sein

Wien (OTS) - „Ein Anstellungsmodell für pflegende Angehörige kann bestenfalls eine Ergänzung zum bestehenden Pflegeangebot in Wien sein. Im Mittelpunkt eines Anstellungsmodells muss die echte Entlastung für pflegende Angehörige stehen und die eigenständige berufliche Perspektive von pflegenden Angehörigen, insbesondere für Frauen, stehen“, fordert Barbara Huemer, Sprecherin für Gesundheit und Pflege der Grünen Wien, anlässlich der Ankündigung von Stadtrat Hacker, in Wien ein Anstellungsmodell für pflegende Angehörige nach dem Vorbild von Burgenland und Linz vom FSW planen zu lassen.

„Das Wiener Modell muss finanziell, arbeitsrechtlich und bei Haftungsfragen klare Regeln für pflegende Angehörige bieten. Außerdem muss der Abhängigkeitsfalle von pflegenden Angehörigen vorgebeugt werden. „Ich bin gespannt auf das von Stadtrat Hacker in Aussicht gestellte Wiener Modell der Anstellung von pflegenden Angehörigen. Das Burgenland-Modell ist jedenfalls in den genannten Punkten eine offene Baustelle und ein schlechtes Vorbild“, so Huemer.

Huemer abschließend: "Für eine qualitätsvolle Pflegeversorgung in Wien ist es wichtiger, dass im Bereich der Mobilen Dienste die Arbeitsbedingungen und Verdienstmöglichkeiten attraktiver und das professionelle Betreuungsangebot durch Community-Nurses forciert werden."



