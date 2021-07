PULS 24-Doku „Ö-LYMPIA – der harte Weg zum Gold“ begleitet Österreichs Sportstars auf ihrem Weg zu Olympia

Exklusive IMPULS-Eigenproduktion am Freitag um 21:30 Uhr auf PULS 24, Olympiaschwerpunkt in Café Puls u.a. mit den Spitzenathlet:innen Thomas Geierspichler und Ivona Dadic.

Wien (OTS) - Der Lebenstraum vieler Sportler:innen steht kurz bevor, die Olympischen Sommerspiele werden am 23. Juli in Tokio feierlich eröffnet. Die PULS 24-Eigenproduktion IMPULS „Ö-LYMPIA – der harte Weg zum Gold“ holt heimische Sportstars vor den Vorhang und zeigt ihren herausfordernden Weg zu den Olympischen Spielen. Zu sehen am 16. Juli ab 21:30 Uhr auf PULS 24.



Den großen Traum vom Gold träumen auch viele österreichische Athlet:innen, doch der Weg dorthin ist hart. In einer PULS 24-Eigenproduktion zeigt Moderator Florian Danner ganz persönliche Eindrücke der Sportler:innen, die sich mit den besten Athlet:innen der Welt messen. Vom Training, das immer wieder an die Grenzen führt, vom bedingungslosen Antrieb, von persönlichen Schicksalsschlägen und vom absoluten Glücksgefühl das Ziel zu erreichen. Der folgende Film zeigt, dass Österreich auch ganz große Talente im Sommersport hat – Bühne frei für die Siebenkämpferin Ivona Dadic, die Seglerinnen Tanja Frank und Lorena Abicht, die junge Mountainbike -Athletin Laura Stigger, den Sport-Kletterer Jakob Schubert und den routinierten Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler.



Die österreichischen Athlet:innen und aussichtsreichen Medaillenhoffnungen werden diese Woche täglich ab 05:30 Uhr in Österreichs erstem Frühstücksfernsehen Café Puls auf PULS 4 vorgestellt:

Montag, 12. Juli in Café Puls: Thomas Geierspichler (Rennrollstuhl, Paralympics)

(Rennrollstuhl, Paralympics) Dienstag, 13. Juli in Café Puls: Laura Stigger (Mountainbike)

(Mountainbike) Mittwoch, 14. Juli in Café Puls: Ivona Dadic (Siebenkampf)

(Siebenkampf) Donnerstag, 15. Juli in Café Puls: Tanja Frank & Lorena Abicht (Segeln)

(Segeln) Freitag, 16. Juli in Café Puls: Jakob Schubert (Klettern)



IMPULS-Doku „Ö-LYMPIA – der harte Weg zum Gold“ am Freitag, 16. Juli, ab 21:30 Uhr auf PULS 24 und 48 Stunden vor TV-Ausstrahlung auf der kostenlosen Streaming-App ZAPPN.



Olympiaschwerpunkt in Café Puls diese Woche täglich ab 05:30 Uhr auf PULS 4.

Rückfragen & Kontakt:

lukas.strecker @ prosiebensat1puls4.com