9. Bezirk: Anmelden zur Führung durch die Votivkirche

Besichtigung am 17. Juli, Anrufe bei Petra Leban: 0676/81 18 25 411

Wien (OTS/RK) - Wieder einmal hat der Verein „Rhythmus und Kultur“ in Zusammenarbeit mit dem Bezirksmuseum Simmering und mit der Pfarre eine aufschlussreiche Führung durch die Votivkirche am Alsergrund organisiert: Am Samstag, 17. Juli, berichtet Petra Leban bei einem Rundgang ab 10.00 Uhr über Sehenswürdigkeiten in diesem Gotteshaus. Die Volksbildnerin, Museumsleiterin und Bezirkshistorikerin zeigt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Beispiel die Tumba von Graf Niklas Salm sowie ein „Kaiserfenster“ und den „Passionsaltar“. Die Besichtigung fängt beim Haupteingang des Sakralbaus (9., Rooseveltplatz 8) an. Ab 9.50 Uhr wird dort das Publikum erwartet. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher ist begrenzt und Anmeldungen sind unbedingt erforderlich: Telefon 0676/81 18 25 411.

Pro Person ist ein Führungsentgelt in der Höhe von 10 Euro zu zahlen. Bei dem Streifzug durch den Andachtsort erklärt Petra Leban den Zusammenhang zwischen der Votivkirche und dem alten spöttischen Lied „Auf der Simmeringer Had, hat’s an Schneider verwaht“. Die Tour dauert ungefähr 1,5 Stunden. Auskünfte per E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Votivkirche (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Votivkirche/

Votivkirche zum Göttlichen Heiland: www.votivkirche.at

Petra Leban - Bezirksmuseum Simmering: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktivitäten im 9. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/alsergrund/

