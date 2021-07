Erfolgreicher Start der neuen Digitalen NÖ Lernwerkstatt

LR Teschl-Hofmeister: Bereits 14.000 Seitenaufrufe und 3.500 Nutzerinnen und Nutzer

St. Pölten (OTS/NLK) - Seit Beginn der Sommerferien steht Niederösterreichs Familien mit der Digitalen NÖ Lernwerkstatt eine neue Online-Plattform zur Verfügung. Das Pilotprojekt der NÖ Familienland GmbH ermöglicht allen Familien einen leichten Zugang zu digitaler Lernunterstützung und soll auch jene Kinder erreichen, die nicht an einem Ferienbetreuungsprojekt teilnehmen. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zieht nach der ersten Ferienwoche ein erfreuliches Resümee: „Die rund 14.000 Seitenaufrufe und 3.500 Nutzerinnen und Nutzer seit dem Start der Plattform zeigen, dass die Digitale NÖ Lernwerkstatt von vielen Familien in Anspruch genommen wird. Bislang sind rund 30 Kinder für eine Lernbegleitung angemeldet, denen bereits jetzt über 50 Tutorinnen und Tutoren für die verschiedensten Fächer zur Verfügung stehen. Auch das interaktive Ferien-TV mit dem ersten Wochenthema ‚Life Skills & Motivation‘ stieß auf reges Interesse.“

„Die Digitale NÖ Lernwerkstatt ist ein virtuelles Lernangebot ergänzend zu den seit letztem Jahr angebotenen analogen Lernwerkstätten, die im Rahmen der Ferienbetreuung vor Ort an zahlreichen Standorten durchgeführt werden“, so Teschl-Hofmeister. Angeboten werden eine Matchmaking-Plattform, die Studierende mit Schülerinnen und Schülern zur digitalen Lernbegleitung vernetzt, ein Ferien-TV mit interaktiven Live-Videos zu wöchentlich wechselnden Themen und qualitätsvolle Tutorials und Downloads sowie Informationen zu weiterführenden Angeboten. Auf Inhaberinnen und Inhaber eines NÖ Familienpasses wartet ein besonderer Vorteil: Für sie ist die Inanspruchnahme der digitalen Lernbegleitung für ihre Kinder durch Tutorinnen und Tutoren in einem Umfang von insgesamt acht Einheiten kostenlos.

Weitere Informationen zur Digitalen NÖ Lernwerkstatt mit allen Programmdetails unter www.noe-lernwerkstatt.digital bzw. Alexandra Neureiter, Telefon 02742/9005-13490, alexandra.neureiter @ noel.gv.at

