Junge ÖVP: Herzliche Gratulation an das Team der JVP Vorarlberg!

Raphael Wichtl wurde am Landestag der JVP Vorarlberg für weitere drei Jahre als Landesobmann bestätigt

Bregenz (OTS) - „Herzliche Gratulation an Raphael Wichtl und sein gesamtes Team der JVP Vorarlberg zur gestrigen Wahl. Die JVP wird damit auch im Ländle weiterhin eine starke Stimme für junge Anliegen sein“, so die Bundesobfrau der Jungen ÖVP Claudia Plakolm anlässlich des 25. o. Landestages der Jungen ÖVP Vorarlberg, der gestern in Bregenz stattgefunden hat.

Bei diesem wurde Landesobmann LAbg. Raphael Wichtl für weitere drei Jahre in seiner Funktion bestätigt. Darüber hinaus haben die Delegierten das neue Landesvorstandsteam bestehend aus LAbg. Christina Metzler, Clemens Fröwis, Gerhard Sturm, Julian Bitsche, Melanie Baumgartner, Benno Purin und Bgm. Simon Morscher mit einer überwältigenden Mehrheit gewählt.

