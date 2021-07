Start für das ORF-„Sommerkabarett 2021“ ab 16. Juli in ORF 1

Mit Schwarzmann, Maurer, Weinzettl & Rudle, Schreiner, Gernot, Wir Staatskünstler und Fritz sowie Eckel, Sarsam, Wunderl und Co

Wien (OTS) - Viel Humor im Sommer steht auch heuer wieder am ORF-1-Programm, wenn ab Freitag, dem 16. Juli 2020, um 20.15 Uhr das ORF-„Sommerkabarett“ startet. Den Auftakt macht die ORF-Premiere von Martina Schwarzmanns Programm „Gscheid gfreid“. Einen Vorgeschmack auf den sommerlichen Kabarett-Reigen bietet bereits am Dienstag, dem 13. Juli, um 22.35 Uhr in ORF 1 ein Wiedersehen mit Gunkl und seinem ausgezeichneten Programm „Zwischen Ist und Soll – Menschsein halt“. Auf dem „Sommerkabarett“-Spielplan stehen außerdem die ORF-Premieren der Kabarettprogramme von Thomas Maurer, Weinzettl & Rudle, Clemens Maria Schreiner, Viktor Gernot, Wir Staatskünstler, Christoph Fritz und als „Gemischter Satz“ präsentieren sich Klaus Eckel, Omar Sarsam, Patrizia Wunderl und Co zum „Sommerkabarett“-Finale. Noch mehr zu lachen gibt es im Sommer außerdem immer freitags bei „Was gibt es Neues? – Classics“ um ca. 21.35 Uhr mit den Highlights der vergangenen Jahre.

ORF-„Sommerkabarett“ am Freitag im Überblick:

16. Juli: „Martina Schwarzmann: Gscheid gfreid“

23. Juli: „Thomas Maurer: Woswasi“

30. Juli: „Weinzettl & Rudle: Zum x-ten Mal“

6. August: „Clemens Maria Schreiner: schwarz auf weiß“

13. August: „Viktor Gernot: Best of“

20. August: „Wir Staatskünstler: Jetzt erst recht“

27. August: „Christoph Fritz: Das jüngste Gesicht“

3. September: „Gemischter Satz – Ein wortreicher Abend mit Eckel, Sarsam, Wunderl und Co“

Das ORF-„Sommerkabarett“ ist jeweils am Dienstag danach im Rahmen von „DIE.NACHT“ nochmals in ORF 1 zu sehen.

