SPÖ-Schroll: Doppelbödige ÖVP lehnt im Nationalrat Aufhebung des Baustopps von ASFINAG-Projekten ab!

Im Land dafür, im Bund dagegen

Wien (OTS/SK) - „Einigermaßen verwundert“ zeigt sich der SPÖ-Energiesprecher und niederösterreichische Abgeordnete Alois Schroll über die Bundes-ÖVP, die gestern im Nationalrat einen Antrag zur Aufhebung des Baustopps von ASFINAG-Projekten in Niederösterreich abgelehnt hat. „Der von Ministerin Gewessler ausgerufene Baustopp des ASFINAG-Straßenbauprogramms gefährdet wichtige Infrastrukturprojekte in Niederösterreich. Es werden auch Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt. Die SPÖ hat gestern im Nationalrat deshalb ein Ende des Baustopps beantragt. Exakt dasselbe Ansinnen wurde im niederösterreichischen Landtag von SPÖ und ÖVP beschlossen. Auf Bundesebene stimmte die ÖVP gestern nun dagegen. Das ist absolut unverständlich und gereicht zum großen Schaden der Bevölkerung. Die Menschen werden sich ein eigenes Urteil über die Doppelbödigkeit der ÖVP in Bund und Land bilden!“, so Schroll. (Schluss) sr/up

