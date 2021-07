Brix: Gesetzgeber stärkt die Diplomatische Akademie Wien

Wien (OTS) - Die Diplomatische Akademie Wien – Vienna School of International Studies (DA) begrüßt die gestern im Nationalrat beschlossene Novelle zum Bundesgesetz über die Diplomatische Akademie Wien (Novelle des DAK-Gesetzes 1996). Damit erfolgt die ausdrückliche Klarstellung der Gleichwertigkeit der an der DA in Zusammenarbeit mit anerkannten in- und ausländischen Universitäten angebotenen Masterstudien im Sinne der Bologna-Architektur. Bereits bisher entsprachen die zweijährigen Programme Master of Advanced International Studies (M.A.I.S., in Kooperation mit der Universität Wien) und der Master of Science in Environmental Technology and International Affairs (ETIA, in Kooperation mit der TU Wien) dem Bologna-System, was nun auch gesetzlich eindeutig festgehalten wird.

Damit wird sichergestellt, dass die Studienangebote der DA auch in Zukunft für Studierende aus der ganzen Welt attraktiv sind und die DA international wettbewerbsfähig bleibt. Derzeit sind rund 200 Studierende aus mehr als 50 Ländern aller Kontinente in den postgradualen Programmen an der DA inskribiert.

Die Gesetzesnovelle bietet der DA auch die Möglichkeit, innovative neue Studienprogramme zu entwickeln, wie dies etwa im Bereich Digitale Internationale Beziehungen nun vorbereitet wird. Ebenso ist die Möglichkeit einer Schwerpunktsetzung in dem für Österreich besonders zukunftsfähigen Bereich der Kulturdiplomatie durch die nunmehrige Verankerung des Aufgabengebietes „Kultur“ in der Novelle gegeben.

„ Die Diplomatische Akademie Wien hat damit alle Möglichkeiten, um auf die neuen Herausforderungen in den internationalen Beziehungen mit innovativen Lehrangeboten und als öffentliche Plattform für internationalen Dialog zu reagieren. Damit kann auch die österreichische Außenpolitik noch stärker von unserer Arbeit profitieren “, so der Direktor der Diplomatischen Akademie Wien, Botschafter Emil Brix, abschließend.

