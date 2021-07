Fußball-EM: Grazer Schildkröten-Orakel tippt auf Italien als Europameister

Carolina-Dosenschildkröte im Center West in Graz als tippsicherer Publikumsliebling mit einer Trefferquote von mehr als 70 Prozent.

Graz (OTS) - Mehr als 70 Prozent seiner Tipps waren goldrichtig: Die Carolina-Dosenschildkröte Sigmund, die seit 26. Juni im Center West in Graz auf Artenschutz aufmerksam macht, avancierte während der zwei Wochen zum Medienstar und Publikumsliebling. „ Aus ganz Österreich und sogar aus Slowenien erkundigten sich Fußballfans über die Tipps des treffsicheren EM-Orakels “, sagt Center West Manager Martin Wittigayer. Nun legt sich Sigmund auch für das Finale fest: Italien wird Europameister.

Die Fußballtipps waren für die mehr als 50 Jahre alte und 17 Zentimeter große Schildkröte Sigmund stets ein kulinarischer Leckerbissen. In den Toren der beiden aufeinandertreffenden Teams wurden Erdbeeren oder Marillen versteckt, Sigmunds Lieblingsspeise. Festgelegt wurden die Tipps, je nachdem für welches Tor bzw. für welche Mannschaft er sich entschieden hat.

Ein voller Erfolg war die Aktion auch für die Grazer Forschungsstation Turtle Island, in die Sigmund nach zwei Wochen im Center West nun wieder zurückkehren wird. Center West Manager Martin Wittigayer übergab dem Leiter von Turtle Island, Dr. Peter Praschag, als Unterstützung und Dankeschön einen Scheck des Centers West in der Höhe von 2500 Euro.

Für das Center West kam der Erfolg der Schildkröte Sigmund überraschend. Wittigayer: „Das Tippspiel war zunächst nur als kleine Attraktion für unsere Center-Gäste geplant. Dann tippte Sigmund plötzlich die ersten Spiele der Finalrunde richtig und wurde so zum Publikumsliebling, über den Zeitungen, Radio und sogar das Fernsehen in ganz Österreich berichtete.“

„ Als Carolina-Dosenschildkröte zählt Sigmund zu jenen etwa 200 Schildkrötenarten, die vom Aussterben bedroht sind. Das Ziel von Turtle Island ist es, die in menschlicher Obhut gezüchteten Exemplare wieder in ihre Ursprungsländer auszuwildern “, sagt Praschag. Mit über 200 Arten und mehr als 1600 Schildkröten an drei Standorten in Graz ist Turtle Island eine Arche Noah für vom Aussterben bedrohte Arten.

