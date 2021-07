Grüne Wien/Prack zu Grünem Erfolg: Bürgschaften bei SMART-Wohnungen werden abgeschafft

Wien (OTS) - Einen Erfolg verzeichnen die Grünen Wien im Bereich leistbares Wohnen: Bisher haben einzelne gemeinnützige Wohnbauvereinigungen als Voraussetzung für einen Mietvertrag eine Bürgschaft verlangt. „Dies steht im krassen Widerspruch zur Intention des geförderten Wohnbaus, einen möglichst hürdenfreien Zugang zu Wohnraum in Wien sicherzustellen. Es ist ein wesentlicher Aspekt des sozialen Wohnbaus, dass der Zugang nicht auf Personen beschränkt sein darf, die über ein Netzwerk verfügen, das Bürgschaften leisten kann“, so Wohnbausprecher Georg Prack von den Grünen Wien.

Diese Praxis, die die Grünen Wien aufgedeckt haben, wird nun abgeschafft. In Gesprächen mit dem Wohnbauressort konnte eine Veränderung der Förderrichtlinien erreicht werden: In der Fördervereinbarung wird künftig ausgeschlossen, dass Bürgschaften für die Miete einer SMART-Wohnung verlangt werden. „Es freut mich sehr, dass das Wohnbauressort hier schnell agiert hat und dieser unsozialen Praxis künftig einen Riegel vorschiebt“, so Prack.

Kritisch sieht Prack, dass Bürgschaften über Verpflichtungen aus dem Mietvertrag nicht für alle geförderten Wohnungen ausgeschlossen wurden. „Viele Bauträger kommen ihrem sozialen Auftrag nach und verlangen keine Bürgschaften. Wir fordern, dass der der Nachweis einer Bürgschaft über den Mietvertrag für geförderte Wohnungen generell ausgeschlossen wird“, so Prack.

Der Grünen Wohnungspolitik ist die Zugänglichkeit von leistbarem Wohnraum ein wichtiges Anliegen: „Leistbares Wohnen bedeutet leistbare Mietpreise sicherzustellen und Barrieren abzubauen, die dem Abschluss von Mietverträgen im Weg stehen“, so der Grüne Wohnbausprecher Georg Prack abschließend.

