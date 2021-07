6. Menschenrechte Summer Academy 2021

Alkoven (Oberösterreich) (OTS) - SOS-Menschenrechte Österreich, Anmnesty International und die Volkshilfe FMB veranstalten in Kooperation mit dem Lern- & Gedenkort Schloss Hartheim von 23.08.21-26.08.21 eine Summer Academy für Menschenrechtsbildung.

Die 6. Summer Academy richtet sich speziell an Multiplikator*innen (z.B. Pädagog*innen, Sozialarbeiter*innen, Betriebsrät*innen) und bietet neben Theorie vor allem Anwendungsbeispiele für den Unterricht und Gruppenarbeiten.

In interaktiven Workshops erweitern die Teilnehmer*innen ihre Kompetenzen rund um das Thema Menschenrechte.

TERMINE & INHALT

MO, 23.08.21 (10:00-17:00): Menschenrechte & Menschenrechtsbildung

DI, 24.08.21 (9:00-17:00): Menschenrechte leben. Aggressive Sprüche stoppen | Zivilcourage – Menschenrechte schützen

MI, 25.08.21 (9:00-17:00): Vorurteile – Rassismus – Sexismus | Menschenrechte im öffentlichen Raum

Do, 26.08.21 (9:00-17:00): Theaterpädagogische Methoden für die Menschenrechtsbildung: „Theater der Unterdrückten“

Teilnahmebeitrag: 60€/Tag | 220€/Woche

Frühbucher-Rabatt bis 11.07.21: 55€/Tag | 200€/Woche

Bitte um Kontaktaufnahme, falls der volle Betrag nicht finanzierbar ist.

Infos & Anmeldung



Rückfragen & Kontakt:

Projektleitung „Stand up!“

Mag. Reinhard Leonhardsberger MA

SOS-Menschenrechte Österreich

Rudolfstraße 64

4040 Linz

Tel.: 0699/18804072

E-mail: standup @ sos.at